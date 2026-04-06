Binissalem invierte 400.000 euros en obras de mejora del CEIP Robines

El Ayuntamiento de Binissalem ha invertido más de 400.000 euros en mejoras y reparaciones en el CEIP Robines. Sobre el edificio principal del centro educativo se han instalado 32 placas fotovoltaicas que producirán 20 kW de energía. Esta instalación ha tenido un coste de unos 31.000 euros, de los que 13.000 proceden de una subvención de los fondos europeos y los otros 18.000 de las arcas municipales. Cabe decir que se sumarán a los 20 kW que ya producían las placas instaladas sobre las aulas del edificio menor (aulas de Infantil). Por otra parte, se ha retirado la antigua caldera de gasoil, que proporcionaba calefacción en las aulas, y se ha sustituido por un sistema de climatización de aero-termia, más eficiente y con la línea de sostenibilidad que marca la actual normativa medioambiental.

En cuanto al interior de las aulas, han sido retirados los radiadores y se han instalado fancoils, un dispositivo de climatización que utiliza un ventilador para hacer pasar aire a través de una batería por la que circula agua fría o caliente, generando así aire climatizado (frío o caliente) para calentar o enfriar un espacio determinado. La realización de toda esta instalación la ha realizado la empresa Mallorquina de Climatización y ha tenido un coste de unos 261.000 euros, de los cuales 70.000 han sido aportados por el propio Ayuntamiento.

Del interior del edificio principal también se ha sustituido toda la iluminación, instalándose bombillas o fluorescentes del modelo Leds, más eficiente energéticamente. Este cambio ha tenido un coste de unos 16.800 euros. También ha sido sustituida la claraboya central, con un coste de 8.300 euros. El pabellón que hay en el patio de la escuela también ha sido reformado, realizándose el cierre hermético de las paredes laterales superiores, que habían sufrido graves destrozos a causa del viento hace unos dos años.

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Según explica el concejal de Urbanismo, Pep Maria Pons, con el cierre realizado ahora este espacio podrá disponer de una mejor climatización de menor consumo y menor producción de CO2. El coste de la reparación es de unos 48.200 euros. Del edificio principal también se han cambiado tres persianas, de gran tamaño, una reparación que ha tenido un coste de 13.500 euros, y, finalmente, en el exterior (calle de Sant Jordi), justo delante de la entrada del edificio de Infantil se ha instalado un punto de recarga para coches eléctricos, una instalación que ha tenido un coste de 7.000 euros.