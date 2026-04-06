Más de 500 firmas piden frenar el proyecto para construir VPO en la plaza de las Teixidores de Sóller

La movilización ciudadana en Sóller contra el proyecto urbanístico en la plaza de las Teixidores ha tomado fuerza estos días con la presentación de un total de 525 firmas ante el Ayuntamiento.

Esta cifra es el resultado de dos campañas paralelas que reflejan el malestar vecinal ante la cesión de este espacio público al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para construir en él 24 viviendas sociales y un aparcamiento subterráneo. Una de las iniciativas, liderada por Maria Antònia Oliver, ha conseguido reunir 290 adhesiones de vecinos que se oponen categóricamente a la decisión municipal.

Este colectivo argumenta que la plaza es una infraestructura vital para los comerciantes del centro y del mercado municipal, siendo el único espacio idóneo en la ciudad para organizar eventos al aire libre, además de garantizar la protección visual de la Fàbrica Nova, catalogada como BIC. Esta iniciativa reclama el desarrollo de Teixidores de acuerdo con lo que prevé el planeamiento urbanístico de 1998.

Por otro lado, una segunda campaña vecinal ha aportado otras 235 firmas para apoyar alegaciones técnicas y jurídicas que cuestionan la desafectación de este bien de dominio público, consolidado por el uso comunitario durante más de 26 años. Los promotores recuerdan que el entorno es escenario de ferias y fiestas que definen la identidad sollerense y alertan de la peligrosidad de edificar en una zona clasificada como inundable. Aunque la plataforma aclara que no se opone a la creación de vivienda pública, insta a las autoridades a buscar ubicaciones alternativas que no sacrifiquen el patrimonio urbano, proponiendo el aparcamiento de Cetre o el antiguo cuartel de la Guardia Civil.

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Con la entrega de estas 525 firmas procedentes de dos iniciativas paralelas, sus respectivos promotores esperan que el Ayuntamiento ponga el freno al proyecto para urbanizar la plaza de las Teixidores.