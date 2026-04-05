Las festivas procesiones del Encuentro culminan la Semana Santa

En un domingo radiante de sol primaveral, miles de mallorquines han salido este mediodía a las calles y plazas de los pueblos de la isla para presenciar la emblemática procesión del Encuentro, que pone punto y final a las celebraciones religiosas de la Semana Santa tras varios días de recogimiento y pasión cristiana.

Binissalem / J. Canut

Los Encuentros tienen un carácter más festivo porque simbolizan el primer contacto entre Jesucristo resucitado y la Virgen María. A plena luz del día y amenizadas por las bandas de música que participan en los desfiles, es habitual que la talla cristiana sea portada por hombres y la figura mariana por mujeres. Ambas comitivas salen de forma simultánea de sitios diferentes para encontrarse en un punto intermedio y simbolizar el encuentro en el que tradicionalmente la Virgen hace una reverencia a Jesús resucitado. Un momento que en diversas localidades se recibe con aplausos emocionados y en otras con espectaculares sueltas de palomas.

Minutos después, toda la comitiva, ya con las dos imágenes religiosas, se dirige a la iglesia para participar en la tradicional misa de Pascua. Después, en muchos domicilios de la isla se celebran comidas familiares a base de ‘frit de Pasqua’ o ‘freixura’.

Uno de los actos más multitudinarios se ha celebrado en la Seu de Mallorca, donde se han congregado 1.400 personas. El obispo Sebastià Taltavull ha presidido la Eucaristía solemne que se ha iniciado con la procesión del Encuentro mientras sonaban el ‘Te Deum’ y el ‘Regina Caeli’.

Además de las procesiones, se han celebrado otras antiguas tradiciones como el Cant de Sales, que ha resurgido con fuerza en el Migjorn de la isla. En s’Alqueria Blanca, los ‘salers’, que cada año ganan adeptos, suelen actuar dentro y fuera del templo después del oficio solemne de este domingo. Ya hace más de una década que la asociación Lausa recuperó el tradicional Cant de les Sales y la Capta de la Panada en Santanyí y hoy ya es una tradición consolidada.

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En otras localidades se siguen tradiciones peculiares propias del Domingo de Pascua. Una de las costumbres más curiosas se celebra en Son Carrió, la pequeña localidad del municipio de Sant Llorenç, donde un año más los vecinos y vecinas han disfrutado del espectáculo de los Centurions. La historia cuenta que el día de Pascua, al resucitar Jesús, los centuriones que custodiaban el sepulcro estaban dormidos en el momento de la resurrección. En Son Carrió hacen cada año una divertida y rocambolesca interpretación de este relato bíblico que tiene muchos adeptos, entre turistas y vecinos. En una alocada escenificación, los centuriones romanos se caen de sus sillas de forma repetida y se tiran al suelo mutuamente ante la divertida mirada de los feligreses que llenan la iglesia ‘carrionera’.