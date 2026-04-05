'Berena' reivindicativa en Manacor para exigir la apertura del camí de sa Roca

Vecinos y colectivos del municipio se movilizarán este lunes de Pascua, tradicional día de la 'berena' en Manacor, para reivindicar la apertura del camino público de sa Roca des Castellet, uno de los espacios más antiguos, queridos e identitarios del municipio. La iniciativa, planteada en forma de excursión popular, pretende visibilizar el valor histórico, cultural y social de este itinerario tradicional, así como denunciar su posible pérdida de uso público.

La jornada arrancará a las 9,30 horas desde la Torre dels Enagistes, punto de encuentro desde el cual los participantes iniciarán una caminata hasta sa Roca des Castellet y el Oratori del Cor de Jesús. En un principio estaba previsto finalizar la marcha en Son Macià, aunque finalmente la organización ha modificado el itinerario, que concluirá en el punto de salida, la Torre dels Enagistes, a través del camino de la Ermita de Santa Llúcia.

Los impulsores de la convocatoria subrayan que este camino “no es solo un sendero”, sino un corredor ancestral que conectaba el camino de Cala Varques con el de Son Cladera, facilitando durante generaciones la movilidad de campesinos, pastores, escolares y excursionistas. Además, destacan que atraviesa un entorno con más de 3.000 años de historia, bajo la influencia del patrimonio talayótico del Puig de sa Cabana, y que conduce a espacios catalogados como Bien de Interés Cultural.

Más allá de su valor histórico, el camino forma parte de la memoria colectiva del municipio. Ha sido escenario de encuentros populares, meriendas y tradiciones, además de consolidarse como una ruta emblemática para el excursionismo y la bicicleta de montaña en la zona.

Con esta acción, los participantes reclaman la restitución, protección e inventariado oficial del camino como vía pública, frente a la apropiación privada. Asimismo, quieren poner de relieve la importancia de preservar la conectividad histórica del territorio y garantizar el acceso a este tipo de caminos tradicionales para las generaciones futuras.

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La excursión está abierta a toda la ciudadanía y se plantea como un acto cívico y reivindicativo en defensa del patrimonio común.