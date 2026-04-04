Obituari
Al meu amic Rafel Horrach
El prevere i historiador de Costitx deixa una profunda petjada en tots aquells qui el conegueren
Rafel Horrach Llabrés (Costitx, 1955-2026), prevere i historiador mallorquí. La comunitat de Costitx acomiada amb tristesa mossèn Rafel Horrach Llabrés, que ha deixat una petjada profunda en tots aquells qui el conegueren i compartiren camí amb ell. Des de ben jove, va sentir la crida al servei i a la vida religiosa, una vocació que marcaria tota la seva existència. Ordenat sacerdot, dedicà la seva vida a l’atenció pastoral, sempre amb una actitud propera, humil i compromesa. No fou un capellà de grans titulars, sinó de presència constant, d’escolta sincera i de paraula serena. Els qui el tractaren destaquen la seva capacitat d’acompanyar en moments difícils, de fer costat als malalts, als majors i a les famílies. La seva tasca anava més enllà de l’altar: era present en la vida quotidiana del poble, en les alegries i en les penes, en els silencis i en les celebracions. Arrelat a la seva terra, estimava profundament la cultura i les tradicions nostrades. Entenia la fe com una vivència lligada a la comunitat, als valors compartits i al respecte per les persones. La seva manera de fer, senzilla i autèntica, el convertí en una figura estimada i respectada.
Horrach es llicencià en Història amb Premi extraordinari per la Universitat de les Illes Balears. Ha estat rector a diferents parròquies de Mallorca, responsable de Pastoral Universitària a la UIB i professor de llengua catalana. És autor del llibre de poemes Penombra i oracles per a un temps difícil (1994), amb pròleg de Josep M. Llompart de la Peña, i dels estudis La senyera com a bandera de Mallorca, Els Caps de Bou de Costitx. Les peces més emblemàtiques de la prehistòria balear (2009), La formació del regionalisme catòlic a Mallorca (1840-1915), amb Antoni Marimon i Riutort (2017), Costitx les arrels d'un poble (2022) i d'articles com «El capità Antoni Barceló i Pont de la Terra» (1996), entre d'altres. Ha estat col·laborador dels diaris Última Hora i Diario de Mallorca i promotor de diverses activitats culturals relacionades, principalment, amb la defensa de la llengua i la cultura catalanes. El 2021 fou guardonat amb el premi Josep Maria Llompart dels premis 31 de Desembre de l'Obra Cultural Balear (OCB).
Vaig conèixer Rafel Horrach l’any 1976, en un viatge a Roma. Ell estava emocionat perquè teníem programada una visitat al Papa, sant Pau VI. Record moltes converses sobre aquell moment transcendent que vam viure, i les emocions compartides, i l’amistat que vam iniciar ja no es va rompre mai més. Vam estar alguns anys sense veure’ns però sabíem bé on érem. Quan vivia a Palma vam passar molts horabaixes junts, i la darrera feina que vam fer junts va ser la comunicació a les Jornades d’Estudis Locals de Costitx, fa un parell d’anys.
Amb la seva mort, es perd una veu discreta però necessària, d’aquelles que fan comunitat sense fer renou. Ens queda el record d’un home fidel a la seva vocació, que visqué amb coherència i dedicació el seu compromís amb els altres. Un record, també, per l’amic Toni Sedano, que ha compartit els darrers anys amb en Rafel, amb una estima i servei franciscans. Que descansi en pau.
