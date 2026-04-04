Més insiste en que la desprotección de es Trenc es un “compromiso” de Prohens con empresarios de Campos

Més per Mallorca reitera este sábado que el Govern de Marga Prohens tiene intención de reducir la protección ambiental del parque natural de es Trenc y asegura, en palabras del diputado ecosoberanista Ferran Rosa, que la intención del ejecutivo “no es ninguna sorpresa” porque “desde hace tiempo” existe un “compromiso” de la presidenta Prohens con “empresarios de Campos que se oponen desde hace años a la protección de es Trenc”.

De hecho, según afirmó la formación este pasado viernes, diversos empresarios ‘campaners’ interpusieron recursos contenciosos contra el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de es Trenc, aprobado en 2023, aunque después de reunirse con el Govern de Prohens finalmente los retiraron, lo que alimenta las sospechas de Més de un posible compromiso del ejecutivo para flexibilizar las medidas protectoras del gran arenal virgen de Campos.

Cabe recordar que Més ha alertado que el grupo parlamentario popular ha presentado una enmienda al decreto ley de proyectos estratégicos, que se tramita como una iniciativa legislativa en el Parlament, con el objetivo de añadir una nueva disposición final a la ley 2/2017 de declaración del parque natural con el título de “deslegalización”. El objetivo, según añade la formación ecosoberanista, sería el de abrir la puerta a modificaciones de las medidas recogidas en la normativa a través de un “simple decreto” aprobado por el Consell de Govern. “Esta maniobra responde a la intención de flexibilizar los usos e intervenciones en este espacio natural protegido, lo que implica una desprotección encubierta”.

El diputado Rosa recuerda que es Trenc es un parque natural y forma parte de la Red Natura 2000, por lo que “cualquier paso atrás debe ser validado por la Unión Europea”.

“No consentiremos ni un paso atrás en la desprotección de nuestro patrimonio natural”, avisa Més, que anuncia la interposición de un contencioso si el Govern “desprotege es Trenc para beneficiar a empresarios de Campos”.

El Govern defiende que es un trámite jurídico

Fuentes de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural niegan que se pretenda desproteger es Trenc y aseguran que “la ley prevé que los espacios naturales se declaren por decreto en la mayoría de los casos, pero es Trenc se declaró de forma excepcional por ley”. Además, añaden, “la normativa vigente ( LECO) establece que los instrumentos de planificación deben aprobarse por decreto”.

Por eso, “para poder adaptar y actualizar instrumentos como el PRUG —que aún no existe— es necesario permitir su modificación por decreto”, apuntan. “Esto es lo que jurídicamente se denomina deslegalización: posibilitar que determinados aspectos de la ley puedan modificarse por vía reglamentaria, siguiendo el procedimiento previsto en la LECO”.

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Según el Govern, se trata de un “trámite jurídico habitual” que, además, “supone una simplificación administrativa para poder redactar el PRUG pendiente”. “En ningún caso implica desprotección, sino todo lo contrario: permitirá mejorar la gestión y reforzar la conservación del parque”, concluyen.