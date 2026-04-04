Calvià inaugura una ruta para hacerse 'selfies' en Magaluf

El Ayuntamiento de Calvià ha puesto en marcha una nueva iniciativa para "enriquecer y dinamizar" la experiencia de quienes disfrutan del destino: una ruta 'selfie' fotográfica en Magaluf compuesta por soportes estratégicamente ubicados. "Esta nueva infraestructura está diseñada para que tanto visitantes como residentes puedan capturar el autorretrato perfecto, inmortalizando los paisajes más icónicos y representativos de la localidad", apunta la institución municipal.

A través de esta instalación, el Ayuntamiento "da solución a un dilema habitual durante las vacaciones: tener que pedir a un desconocido que haga una fotografía o conformarse con un selfie tradicional que normalmente no logra mostrar correctamente la belleza ni los detalles del entorno".

La ruta 'selfie' de Magaluf es una experiencia turística comercializada por la empresa TURS take your selfie. Se trata de una "señalización inteligente" patentada que permite hacerse fotos y 'selfies' perfectos de manera autónoma. Ya se han instalado cuatro soportes, en el Passeig Calvià y cerca de la playa de Magaluf en el Paseo Marítimo, y se instalarán tres más próximamente en la finca de la Torre de Torrenova.

La geolocalización de cada soporte fotográfico dirige a los visitantes al resto de los puntos fotográficos que componen el recorrido, en estos momentos cuatro ubicaciones para descubrir la esencia de Magaluf ofreciendo diferentes contrastes como la Magaluf rural, con una perspectiva que muestra el paisaje interior y la histórica possessió de Cas Saboners, panorámicas espectaculares hacia la península de Torrenova, ideal para fotos al amanecer, la emblemática Illa de Sa Porrassa, símbolo natural de Magaluf, y el ‘Skyline’, un punto diseñado para capturar la faceta más moderna y cosmopolita de la zona con sus características construcciones.

Los soportes aportan mucho más que simple mobiliario urbano, ya que cada uno de ellos funciona como un guía turístico virtual. Al escanear el código QR que incorpora cada poste, el usuario accede a la Web App de la Ruta que ofrece información con descripciones, fotografías y una audioguía en varios idiomas para conocer a fondo cada punto de interés. La plataforma integra además enlaces para consultar la agenda de actividades, hoteles, restaurantes y el comercio local de la zona.

"Con esta iniciativa, el Consistorio de Calvià quiere mejorar la experiencia del visitante y fomentar que los usuarios compartan sus mejores recuerdos de Magaluf, convirtiendo a los propios visitantes en los mejores embajadores del destino y promocionando la zona de forma orgánica a través de las redes sociales", explica el Ayuntamiento.

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La acción se enmarca dentro de la campaña de concienciación sobre turismo sostenible en Magaluf, que promueve actitudes responsables entre turistas y residentes, fomentando la convivencia y el cuidado del entorno; una iniciativa impulsada del Govern Balear financiada a través del Impuesto de Turismo Sostenible. El Ayuntamiento de Calvià encuadra estas acciones bajo el lema de ‘Magaluf for All’.