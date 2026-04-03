La playa Bugambilia de Calvià recuperará el ascensor en julio

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, acompañado por la primera teniente de alcalde Esperanza Català, visitaron este jueves los núcleos de Cas Català, Illetes y Bendinat, un acto que se enmarca dentro del programa de proximidad Calvià a peu de carrer para mantener un contacto directo con la realidad de cada barrio a través del diálogo con entidades ciudadanas, profesionales y comerciantes.

Durante el recorrido, los responsables municipales hicieron balance de las actuaciones ejecutadas y avanzaron los proyectos estratégicos para la zona, destacando una noticia muy esperada: el ascensor de la playa de Bugambilia volverá a estar plenamente operativo a partir de julio, garantizando de nuevo la accesibilidad total para personas con movilidad reducida.

El Ayuntamiento detalló una "ambiciosa lista de mejoras" centradas en la seguridad vial, la limpieza y la optimización de los espacios públicos. En Illetes se ha llevado a cabo una gran intervención en el Paseo de Illetes (del nº 2 al 23), que incluye la renovación de losas, alcorques, señales viales y asfaltado en entradas de garajes.

Asimismo, destaca la renovación de la Plaza de Lepanto con una nueva caseta para contenedores y el embellecimiento del mirador que conecta con la calle Francisco Casas.

En Bendinat, desde el 17 de marzo se está procediendo al repintado de marcas viales en las vías principales. Además, se ha ejecutado el arreglo integral de la acera de la Avenida Bendinat, ampliando alcorques y renovando la señalética.

Català y Amengual, durante su visita al núcleo. / Ajuntament

En Cas Català, las actuaciones se han centrado en el arreglo de desperfectos en calzadas y aceras, así como en un plan de choque de desbroce y eliminación de graffitis.

En el ámbito de las infraestructuras, Amengual ha destacado la renovación de la arteria general de agua potable, en convenio con Hidrobal, que suministra a los tres núcleos desde la rotonda de Bendinat.

En cuanto al transporte, la línea 123 del TIB se ha visto reforzada con nuevas paradas en Illetes y el IES Bendinat, mejorando la conexión de Cas Català con Santa Ponça.

Noticias relacionadas

Asimismo, el Ayuntamiento informa que en breve se abrirá la zona verde frente al IES Bendinat para uso compartido de los tres centros escolares del entorno, arrancará un nuevo proyecto de asfaltado y aceras para Cas Català y la reconversión de la fuente de entrada a Bendinat en un espacio ajardinado. Ya se ha concluido la ampliación del parque canino de la calle de la República en Bendinat.