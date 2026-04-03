Més denuncia que el Govern pretende rebajar la protección de es Trenc

Més per Mallorca alerta este viernes de que el Govern de Marga Prohens "quiere rebajar la protección del parque natural marítimo-terrestre de es Trenc-Salobrar de Campos". La formación ecosoberanista asegura que el grupo parlamentario popular ha presentado, con este objetivo, una enmienda al decreto Ley de proyectos estratégicos que se tramita como iniciativa legislativa en el Parlament.

Así, Més explica que el PP pretende añadir una nueva disposición final a la Ley 2/2017 de declaración del parque natural con el título de "Deslegalización" para que "se puedan modificar las medidas recogidas en la normativa a través de un simple decreto aprobado por el Consell de Govern". Según este partido, la maniobra responde a la "intención de flexibilizar los usos e intervenciones en este espacio natural protegido, lo que implica una desprotección encubierta".

De esta manera, añade Més per Mallorca, se quieren "aliviar" algunas de las medidas que hacen referencia a los chiringuitos y otros servicios de temporada como las hamacas y las sombrillas, las indicaciones para la retirada de posidonia o para el dragado de arena tanto en la zona terrestre como en la marítima.

"De hecho", señala la formación, "varios empresarios interpusieron recursos contenciosos contra el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Es Trenc (PORN), aprobado en 2024". No obstante, añade que después de reunirse con el Govern, retiraron los recursos.

Més per Mallorca recuerda al PP de Prohens que el parque natural de es Trenc forma parte de la figura de protección europea Red Natural 2000 y que cualquier cambio en la normativa que lo rige debe contar con el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica y de Europa.

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En la misma línea, la formación ecosoberanista, que ya ha asegurado que llevará la llamada Ley Ómnibus al Tribunal Constitucional, ha avanzado que presentará un contencioso si el Govern llega a materializar este "atentado ambiental contra un espacio natural protegido".