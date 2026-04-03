Largas retenciones de tráfico para acceder a Sóller y Valldemossa

Los primeros días de buen tiempo de la Semana Santa han generado graves atascos circulatorios tanto en Sóller como Valldemossa. En esta última localidad, este Viernes Santo se han formado colas kilométricas para acceder al pueblo desde la carretera de Palma, una situación similar a la registrada en Sóller, donde también se han producido en los últimos días largas retenciones para acceder al túnel. Se trata de situaciones que, desgraciadamente, empiezan a normalizarse en las localidades más turísticas de Mallorca a medida que se aproxima la temporada alta turística.

En este sentido, la formación Seny i Sentit denuncia abiertamente el «fracaso» de la reciente reforma circulatoria de Sóller, calificando como un «gran error» la decisión de convertir la calle de Cetre en la principal vía de entrada al municipio.

Según el partido, esta modificación ha provocado que el grueso del flujo de vehículos procedentes de Palma genere prolongadas retenciones en el acceso al casco urbano. Su portavoz, Sebastià Aguiló, lamentó que, tras estos cambios, los residentes se vean «condenados a hacer cola» sistemáticamente para acceder al casco urbano de la ciudad por dicha vía.

Colas de coches en la carretera del desvío de Sóller. / Joan Mora

Aguiló pone el foco sobre los graves problemas de tráfico registrados estos días en la carretera del desvío, donde se han formado atascos significativos en las rotondas debido al incremento de vehículos propio de la Semana Santa y el inicio de la temporada turística. Para el portavoz municipalista, se trata de un problema estructural que se agravará inevitablemente a medida que aumente la actividad estacional.

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Desde Seny i Sentit señalan directamente la gestión del concejal Josep Porcel, criticando la decisión de establecer la calle Isabel II exclusivamente como vía de salida y Cetre como la de entrada. Aguiló recordó que, antes de la reforma, los conductores locales utilizaban Isabel II como un acceso directo al centro de Sóller; sin embargo, ahora todo el tráfico se ve forzado a converger en la rotonda de la calle Cetre. Esta concentración de vehículos es, en su opinión, la causa principal de los embotellamientos que afectan tanto a la carretera del desvío como a la carretera de Palma, una situación que prevén empeore cuando la temporada turística alcance su punto álgido.