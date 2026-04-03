El Govern invierte 1,7 millones en modernizar la depuradora de Son Servera

El Govern, a través de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (ABAQUA), ha aprobado el inicio del expediente de contratación para el suministro e instalación de nuevos equipamientos en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Son Servera y la sustitución de los principales colectores y elementos de obra civil, con un presupuesto de 1,7 millones de euros.

Esta actuación se enmarca en el Pacto por la Mejora del Saneamiento y la Depuración, aprobado en la convocatoria ITS 24-25 por un importe de 33,4 millones de euros, y forma parte de la estrategia de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua para modernizar las infraestructuras de saneamiento y mejorar su eficiencia, sostenibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades actuales.

El proyecto de mayor importe, de 1,2 millones de euros, corresponde a actuaciones en equipos y permitirá renovar y mejorar diversos elementos electromecánicos de la instalación, mejorando el tratamiento de los lodos procedentes del agua residual. Estos serán sometidos a un proceso de biometanización para la obtención de biogás y la reducción de los fangos. Este gas será utilizado, asimismo, como energía en la propia planta para sus procesos, disminuyendo las necesidades eléctricas y contribuyendo a una mejor gestión ambiental de la instalación.

Por su parte, el proyecto de obra civil, con un importe cercano a los 500.000 euros, se centra en la sustitución de las tuberías del interior del recinto, muy afectadas por los gases sulfhídricos de las aguas residuales, así como en otras actuaciones de menor alcance en la obra civil.

El expediente, aprobado en el consejo de administración de ABAQUA del pasado 26 de marzo, pasa ahora a la fase de preparación y licitación de los dos contratos, que serán tramitados por separado.

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La actuación también permitirá adaptar la planta a la variabilidad estacional de la carga, especialmente relevante en zonas turísticas como Son Servera, donde la población y la generación de aguas residuales experimentan importantes incrementos durante los meses de mayor afluencia.