La conducción de agua potable entre Petra y Manacor se adjudica por 13,7 millones

La Agencia Balear del Algua y de la Calidad Ambiental (ABAQUA) del Govern ha adjudicado las obras de conducción de agua potable entre Petra y Manacor por un importe de casi 13,7 millones de euros. El ejecutivo destaca que este proyecto da "un paso decisivo para garantizar el abastecimiento de agua de calidad" en el municipio del Llevant., que padece desde hace años problemas de falta de potabilidaddel agua corriente, al igual que muchos otros municipios de la isla, y principalmente del Pla.

El proyecto permitirá hacer llegar agua en alta hasta Manacor, dando continuidad a la red existente entre Maria de la Salut y Petra, y consolidando una infraestructura estratégica para el conjunto de la isla. De este modo, se avanzará en la progresiva sustitución de recursos subterráneos por agua procedente de la red en alta, "contribuyendo a la recuperación de los acuíferos y a la mitigación de fenómenos como la intrusión salina", destaca el Govern.

Las obras contemplan la ejecución de una conducción de aproximadamente 15 kilómetros de longitud, mediante tubería soterrada de gran diámetro, así como la construcción de un depósito regulador en el término municipal de Manacor, con capacidad suficiente para optimizar la gestión del suministro y garantizar la estabilidad del servicio.

Asimismo, el proyecto incluye la instalación de sistemas de sectorización, telecontrol y comunicaciones, además de las infraestructuras necesarias para su correcta explotación, lo que permitirá mejorar la eficiencia operativa de la red y reforzar la seguridad del sistema de abastecimiento.

La adjudicación se ha realizado a la unión temporal de empresas (UTE) formada por ACSA Obras e Infraestructuras y Melchor Mascaró, al presentar la oferta mejor valorada conforme a los criterios técnicos y económicos establecidos en la licitación.

"Esta actuación forma parte de una estrategia más amplia del Govern para ampliar y reforzar la red en alta en Mallorca, con el objetivo de garantizar un suministro estable, eficiente y de calidad, especialmente en zonas con mayor presión sobre los recursos hídricos", añade el ejecutivo.

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Además, la nueva infraestructura permitirá, en fases posteriores, extender el suministro hacia los núcleos costeros del Llevant de Mallorca, mejorando su abastecimiento y reduciendo la dependencia de captaciones subterráneas.