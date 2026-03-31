UGT suspende la huelga de recogida de basuras de Sóller pese a no haber un acuerdo

El comité de empresa de la empresa pública Sóller 2010 ha acordado suspender la huelga prevista en la recogida de basuras programada para estos días de Semana Santa pese a no haber cerrado un acuerdo con la dirección para finalizar el conflicto laboral. Las discrepancias sobre el incremento salarial entre las partes llevó a la convocatoria de huelga que ha quedado suspendida.

Los representantes sindicales de UGT y de la empresa municipal se vieron las caras en una reunión en la sede del Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears (TAMIB), como último paso para confirmar o evitar la huelga. El caso es que las partes no han cerrado ningún acuerdo en cuanto al incremento salarial para los trabajadores de la empresa municipal, pero el sindicato ha aceptado dejar sin efecto la huelga prevista entre el Jueves Santo y el domingo de Pascua después de que el Ayuntamiento presentara una contraoferta.

El sindicato UGT reclama un incremento salarial para los trabajadores de Sóller 2010 del 25% para el año 2026, una demanda muy alejada a la propuesta presentada inicialmente por el Ayuntamiento que ofrecía una subida salarial a tres años del 8%, 5% y 6%. En la reunión celebrada ante el TAMIB el Ayuntamiento ha presentado otra oferta que igualaba la petición sindical pero a tres años vista, según confirman fuentes municipales. Ess propuesta ha propiciado que el sindicato paralizara la huelga y los representantes de ambas partes se han emplazado a otra reunión, la próxima semana, también en el TAMIB, para seguir negociando.

El comité de empresa presentó el aviso de huelga en dos fechas clave para Sóller después de que las negociaciones del convenio colectivo hubieran entrado en una fase de estancamiento. Además de los días de Semana Santa, el aviso de huelga prevé un paro para el fin de semana de la feria y el Firó de Mayo.

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La empresa pública Sóller 2010 se encarga de la recogida de basuras y la limpieza de las calles. Pero también gestiona los aparcamientos municipales, la ORA, la escoleta municipal y el polideportivo de Son Angelats. Las diferentes secciones agrupan a más de sesenta trabajadores que estaban convocados a la huelga que ahora ha abierto un paréntesis.