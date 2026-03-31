Crisis en la industria agroalimentaria de Mallorca
Los productores de leche mallorquines llaman al boicot contra el grupo Damm
El sector denuncia el "incumplimiento" de la empresa, que se había comprometido a mantener la recogida de leche hasta septiembre pero finalmente ha avanzado el cierre de Agama
Los productores de leche de vaca de Mallorca, integrados en la Cooperativa de Vaca Frisona de Mallorca y en la Organización de Productores de Leche (OPL), han acordado hacer este martes un llamamiento público a no consumir productos del Grupo Damm "como respuesta al incumplimiento del compromiso que la empresa había trasladado al sector tras anunciar el cierre de Agama". Cabe recordar que el pasado 3 de marzo, el Grupo Damm comunicó el cierre de la planta y trasladó a los ganaderos que dejaría de recoger su leche, una decisión que, según apuntan los productores, "rompía su compromiso anterior de mantener la recogida hasta septiembre, un margen de tiempo imprescindible para reorganizarse y buscar una salida a su producción".
A partir de esta semana, las explotaciones comenzarán a enviar fuera de Mallorca su producción, que asciende a 300.000 litros mensuales, y lo harán cada dos días, "asumiendo el coste añadido que supone sacar de la isla una leche que hasta ahora se recogía y transformaba localmente".
Desde la Cooperativa de Vaca Frisona de Mallorca y la OPL consideran que esta situación "constituye un grave perjuicio para el sector lácteo mallorquín, no solo por el sobrecoste logístico y económico que implica, sino también por la pérdida de valor añadido para Mallorca y por el golpe que supone para unas explotaciones que ya trabajan en condiciones especialmente complejas".
Por este motivo, los productores han decidido pedir a los consumidores que dejen de comprar productos del Grupo Damm, al entender que la multinacional "ha faltado a la palabra dada al sector ganadero mallorquín en un momento especialmente delicado". La decisión, añaden, "no responde únicamente a un perjuicio económico, sino también a una cuestión de respeto hacia unas familias ganaderas que llevan años sosteniendo la producción lechera de la isla".
A partir de ahora, los productores "centrarán sus esfuerzos en garantizar la recogida diaria de la leche, reorganizar la comercialización de su producción y buscar estabilidad para sus explotaciones", aunque advierten de que "la salida provisional fuera de Mallorca no puede convertirse en una solución estructural". En este sentido, reclaman respaldo social y compromiso real con el sector primario, porque "lo que está en juego no es solo el futuro de unas granjas, sino la continuidad de la producción lechera de Mallorca".
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