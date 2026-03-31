Salud pública
Llucmajor impulsa una campaña contra la plaga de ratas y cucarachas en el alcantarillado
La campaña de control de plagas del Ayuntamiento incluye tratamientos preventivos y correctivos, aplicados por una empresa especializada en pozos de registro y zonas de actividad.
El Ayuntamiento de Llucmajor y Aqualia, empresa gestora del ciclo integral del agua en el municipio, informan que ya se ha iniciado la campaña anual de control de plagas en toda la red de alcantarillado. El objetivo, según remarcó el Consistorio en un comunicado, es mantener bajo control las poblaciones de cucarachas y rata gris, especialmente durante los meses de más calor, cuando su actividad aumenta.
La acción consiste en tratamientos preventivos y correctivos con productos homologados y aplicados por una empresa especializada. Las actuaciones se llevan a cabo en los pozos de registro, acometidas, colectores y zonas de mayor actividad detectadas, informó el Ayuntamiento.
La administración municipal explicó que "es posible que los primeros días, a raíz de los tratamientos, los vecindarios vean más cucarachas o roedores en la vía pública". "Este incremento es temporal y forma parte del proceso habitual de erradicación", aclaró.
Ámbitos privados
Aqualia y el Ayuntamiento recuerdan que muchos focos de cucarachas se encuentran en ámbitos privados, como patios interiores, arquetas particulares, locales, cocinas y zonas de almacenamiento. De ahí que se pide que la ciudadanía colabore con medidas de prevención.
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