Las instalaciones de s’Esplet de sa Pobla salen a la venta por 5 millones de euros

Las instalaciones rústicas e industriales que tiene la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) s’Esplet de sa Pobla han salido al mercado inmobiliario por cinco millones de euros, después de que la histórica cooperativa ‘poblera’ pusiera punto y final a su actividad el pasado 26 de marzo con el despido de los 19 trabajadores de la entidad.

En este sentido, Més per sa Pobla ha exigido este martes la dimisión del director general de Agricultura del Govern, Fernando Fernández, por lo que considera la culminación de una «operación especulativa» tras un proceso de «descapitalización» y de «venta pública sin transparencia» de los inmuebles de s’Esplet. La formación ha registrado una moción en el pleno para reclamar la renuncia del alto cargo del departamento de Agricultura, al que ven como responsable de vender la participación pública del Govern en s’Esplet en abril de 2023, «en pleno periodo preelectoral y sin explicaciones públicas sufientes». A su entender, esta decisión «contribuyó decisivamente en debilitar la estructura de la cooperativa».

La cooperativa s’Esplet fue fundada en 1993 y, según recuerda Més, «ha sido durante décadas una estructura clave para la payesía ‘poblera’». «Su desaparición no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso sostenido en el tiempo», denuncian.

Este proceso, añade Més, se ha desarrollado en tres fases diferentes. En primer lugar, la «descapitalización progresiva» de la cooperativa, seguida de la venta de la participación pública del Govern con una rebaja del 50% y, finalmente, la liquidación de la entidad y su «conversión en un activo en el mercado inmobiliario». Ahora, «lo que fue una herramienta colectiva al servicio de la payesía aparece anunciado como una oportunidad de inversión empresarial de 5 millones de euros», denuncia Biel Payeras, regidor de Més per sa Pobla.

Un conocido portal inmobiliario anuncia la venta de las instalaciones ubicadas en dos fincas calificadas, por una parte, como suelo industrial, y por la otra, como suelo rústico. «La finca industrial ofrece 5.385 metros cuadrados de terreno y 3.991 metros cuadrados construidos, ideal para proyectos logísticos, comerciales o productivos», afirma el anuncio.

Otra imagen del interior de las instalaciones que están en venta. / Ide

Por otra parte, la finca rústica, «con declaración de interés general vigente», cuenta con 13.085 metros cuadrados de superficie y 3.107 metros cuadrados edificados, «perfecta para desarrollos complementarios». También se subraya que la documentación está «en regla» y que se trata de una «ubicación privilegiada para inversión empresarial».

También se señala que existe la posibilidad de comprar solamente la nave industrial por un precio de 3,25 millones de euros.

«Se ha priorizado un negocio privado»

Més per sa Pobla pone el foco en la citada decisión de abril de 2023 de vender la participación pública del Govern. Según publicó este diario hace un año, el propio Govern vendió durante la pasada legislatura sus participaciones en s’Esplet, que suponían un 11,4% de su capital social, en una operación que levantó sospechas porque el ejecutivo renunció a más de 216.000 euros. Més per Mallorca llegó a calificarla de “pelotazo”.

La formación ecosoberanista critica que, a pesar del cambio de gobierno posterior, la decisión no fue «revisada ni corregida» y ha acabado culminando con el cierre definitivo de la cooperativa y su salida al mercado.

Més recuerda además que hace un año reclamó la comparecencia de Fernández «sin obtener ninguna respuesta». «Hoy, con la cooperativa cerrada y los activos en venta, las explicaciones siguen sin llegar», denuncia Payeras.

Según este partido, la «coincidencia» entre el cierre de la actividad, el despido de 19 trabajadores «sin indemnización pactada» y la immediata comercialización de los terrenos e instalaciones «refuerza la idea de que se ha priorizado un posible negocio privado por encima del interés general agrario», por lo que considera que existen «responsabilidades políticas evidentes» en la figura de Fernando Fernández. «La payesía ‘poblera’ no puede pagar las consecuencias de un modelo que desmonta estructuras colectivas y las convierte en oportunidades de negocio para unos pocos», concluye Més per sa Pobla.

Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha recordado que la venta de un 11,8% de las acciones del Govern en s'Esplet benefició a un grupo de accionistas, "entre ellos un conocidísimo empresario agrícola mallorquín, vinculado al PP y líder de una de las patronales agrícolas en la que precisamente trabajaba (el conseller de Agricultura) Joan Simonet", en referencia a Joan Company, hasta ahora gerente de s'Esplet y actual presidente de Asaja Balears.

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Apesteguia ha añadido que si el Govern hubiese mantenido las acciones en s'Esplet "habría ingresado 590.000 euros", pero ahora "470.000 euros los ingresarán otros". Según el líder de Més, la decisión de Fernández "no puede calificarse de error inocente". También ha recomendado a la presidenta Marga Prohens que la abogacía de la comunidad autónoma "investigue la operación".