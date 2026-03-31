Felanitx recuerda a los 422 muertos de sa Timba con un encendido de velas y una placa conmemorativa

Felanitx ha recordado este martes a las víctimas de sa Timba con el encendido de 422 velas, una por cada fallecido en la mayor tragedia de la historia del municipio. El acto, celebrado a partir de las 17.00 horas, ha coincidido con el 182 aniversario del suceso y ha incluido también el descubrimiento de una placa conmemorativa.

La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, ha reivindicado durante el acto el “deber de memoria” del municipio al recordar la tragedia de sa Timba. Ha subrayado que las 422 velas encendidas no son “solo números”, sino “422 vidas, 422 historias” y otras tantas familias marcadas por el suceso de 1844, que dejó una huella permanente en la historia y el corazón del pueblo.

En este sentido, ha destacado el simbolismo del homenaje, con el encendido colectivo de velas y el descubrimiento de una placa conmemorativa como muestra del compromiso con la dignidad de las víctimas. La alcaldesa ha invitado a vecinos y visitantes a detenerse en este punto del carrer Major para recordar a quienes perdieron la vida y ha apelado a mantener viva la memoria de aquel 31 de marzo de 1844 como parte esencial de la identidad colectiva de Felanitx.

La catástrofe se remonta al 31 de marzo de 1844, Domingo de Ramos, cuando miles de fieles asistían al tradicional Viacrucis dels Dotze Sermons, que marcaba el inicio de la Semana Santa. A media tarde, la multitud se detuvo en el lateral de la iglesia de Sant Miquel, en el carrer Major, para escuchar el sermón de la cuarta estación, pronunciado por mossèn Simó Bordoy.

Los vecinos de Felanitx recordaron a las víctimas de la catástrofe / DM

En ese momento, el terraplén que servía de contención al templo, y que presentaba deficiencias estructurales, cedió por el peso de la gente situada en la parte superior. El derrumbe arrastró a decenas de personas y sepultó a otras bajo los escombros, causando 422 muertos y cerca de 200 heridos.

Desde entonces, la tragedia ha permanecido en la memoria colectiva de varias generaciones de felanitxers, que cada Semana Santa rinden homenaje a las víctimas de uno de los episodios más dramáticos de su historia.