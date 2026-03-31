Calvià lanza un plan de ayudas de 45.000 euros para el comercio local

El Ayuntamiento de Calvià lanza una convocatoria de subvenciones para el 2026, destinada a mejorar la estética de los establecimientos y fomentar la innovación y digitalización en los comercios locales. Se ha habilitado una partida de 45.000 euros en ayudas en dos líneas.

Desde el área de Comercio se ha explicado que la primera línea contempla ayudas de hasta 9.000 euros por negocio en proyectos justificados de embellecimiento y estética de los locales. En la segunda se fija un máximo de 6.000 euros por comercio en inversiones tecnológicas (adquisición de ordenadores, TPVs, software de gestión y facturación....).

En declaraciones recogidas en una nota de prensa, Benito Ferrer, regidor de Comercio, apuntó: «Un año más ponemos en marcha las ayudas porque han demostrado una gran aceptación". "Es una muestra más por nuestro compromiso con el comercio local en Calvià, un comercio que resiste, es dinámico, atrae a clientes de otros municipios y que año tras año apuesta por mantenerse abierto más allá der la temporada turística", aseveró.

Personas físicas o jurídicas

Se pueden beneficiar de las ayudas personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos físicos ubicados en Calvià y agrupaciones de personas o entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades comerciales. Se excluyen establecimientos cuyo principal propósito sea el ocio nocturno, según expuso el Consistorio.

Para solicitar las ayudas debe rellenarse el formulario en la web municipal. El plazo de presentación es del 17 de abril al 18 de mayo. Se pueden presentar presupuestos emitidos desde el 1 de enero al 18 de mayo de 2026. Los proyectos deben ejecutarse antes del 6 de noviembre y justificarse con las correspondientes facturas.