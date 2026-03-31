Artà denuncia pintadas antiturísticas y ataques a coches de alquiler en el municipio

El Ayuntamiento de Artà ha condenado con firmeza los "actos incívicos y vandálicos" registrados recientemente en el municipio, tras las denuncias interpuestas por la Guardia Civil por pinchazos de ruedas en vehículos de alquiler y la aparición de pintadas en espacios públicos y mobiliario urbano con mensajes contra el turismo. Se trata de una práctica que empieza a ser habitual en toda la isla a medida que se aproxima la temporada turística, como consecuencia del malestar que genera en la población la saturación turística.

A pesar de que el Ayuntamiento admite el incremento de la "presión turística" en los últimos años, la institución municipal señala que este tipo de actuaciones son “inaceptables” y no pueden tolerarse en una sociedad democrática, ya que "afectan directamente a la convivencia entre vecinos, dañan la imagen del municipio y suponen una falta de respeto hacia los espacios comunes". En este sentido, el Ayuntamiento ha querido lanzar un mensaje claro en defensa del civismo, recordando que cualquier discrepancia o malestar social debe expresarse siempre "desde la tolerancia" y por vías pacíficas.

Los hechos, que han sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil, incluyen tanto daños materiales en vehículos de alquiler, principalmente mediante el pinchazo de ruedas que se detectó hace unos días en un coche aparcado en el casco urbano, así como la aparición de pintadas con consignas críticas con el modelo turístico actual. En concreto, dos de las pintadas han aparecido en el interior del pueblo, mientras otra fue realizada en la salida en dirección a Palma. En todas ellas, los autores instan a los turistas a marcharse ('Tourists go home'). Estas acciones han generado preocupación en un sector de los residentes, así como en el propio sector turístico, que teme el impacto negativo que puedan tener sobre la reputación de Artà como destino.

No obstante, el Ayuntamiento de Artà ha querido contextualizar estos episodios dentro de un debate más amplio que, según reconoce, está "presente" en el municipio. En los últimos años, el incremento de la presión turística, especialmente en temporada alta, y las limitaciones propias del territorio han contribuido a generar inquietud en una parte de la ciudadanía.

Entre los factores que alimentan esta preocupación, citados por el Ayuntamiento en las redes sociales, destacan la disponibilidad de recursos básicos, como el agua, y la capacidad de los servicios municipales para absorber el volumen de visitantes. Aspectos como la gestión de residuos, la movilidad o el mantenimiento del espacio público se ven tensionados en determinados momentos del año, lo que ha llevado a abrir una reflexión sobre el modelo turístico y su sostenibilidad a medio y largo plazo.

En este contexto, el Consistorio ha explicado que ya se encuentra analizando la situación a partir de diferentes diagnósticos y estudios técnicos, en el marco de la Agenda 2030 puesta en marcha por la institución municipal con el objetivo de "valorar posibles medidas desde el ámbito de la gestión municipal". Estas iniciativas buscan encontrar un equilibrio entre la actividad turística y la calidad de vida de los residentes, así como la preservación del entorno natural y los recursos disponibles.

El Ayuntamiento ha insistido en que este proceso debe abordarse desde el diálogo, la participación y el respeto institucional, evitando actitudes que puedan generar confrontación o deteriorar la convivencia. Asimismo, ha reiterado su compromiso de trabajar junto a la ciudadanía y los diferentes sectores implicados para avanzar hacia un modelo más sostenible y equilibrado.

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El alcalde de Artà, Manolo Galán (PSOE), lamenta que "ahora le ha tocado" al municipio este tipo de "actos vandálicos" contra el turismo. "Podemos estar de acuerdo o no, pero no pueden llevarse a cabo estas acciones, todos padecemos la saturación, pero se ve que hay gente que lo manifiesta a su manera", explica. Con respecto a las posibles medidas a llevar a cabo por parte del Consistorio, Galán explica que las reuniones para valorar la situación ya han finalizado, en el contexto de la citada Agenda 2030, y que pronto se expondrán las conclusiones. "Los municipios no tenemos muchas competencias en este sentido, pero podemos instar a otras administraciones a aplicar medidas como la reducción de coches, entre otras", concluye el regidor socialista.