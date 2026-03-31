Más de 2.000 alumnos participan en la feria de formación de Inca

Inca celebra este martes 31 de marzo la III Fira de Formació, una iniciativa que se ha consolidado como un espacio de referencia para dar a conocer la amplia oferta educativa de la comarca. El evento ha reunido a más de 2.000 alumnos y ha contado con la participación de 20 centros y entidades formativas.

El objetivo principal de la feria es acercar a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes y sus familias, las diferentes opciones formativas disponibles, con especial incidencia en el ámbito de la formación profesional. En este sentido, la concejala de Formación, Maria Francisca Barceló, destaca que "la Fira de Formació es una oportunidad clave para ayudar a los jóvenes a descubrir vocaciones y conocer de primera mano las diferentes salidas académicas y profesionales que tienen a su alcance".

Las autoridades municipales han inaugurado la feria este martes por la mañana. / Ajuntament

En esta edición, han participado un total de 10 centros y entidades de la capital del Raiguer: CIFP Pau Casesnoves, IES Berenguer d'Anoia, CEPA Francesc de Borja Moll, ADEMA Escuela Universitaria, CC La Salle, el POAP territorial, la EOI Inca, Esment Inca, Dilo Idiomes y el Centre de Formació del Ayuntamiento de Inca. Además, la feria también ha contado con la presencia de otros centros procedentes de otros municipios como la EOI Alcúdia, CIFP Joan Taix, IES Alcúdia, IES Albuhaira, IES Santa Margalida, IES Sineu, IES Binissalem, IEDIB CIFP Son Llebre, Mater, CEPA Es Raiguer y IEDIB.

Durante toda la jornada, de las 9 y las 17 horas, los centros participantes ofrecen demostraciones y actividades para dar a conocer de forma práctica su oferta formativa. La feria ha recibido la visita de alumnado de 19 centros educativos y ha estado abierta al público en general, especialmente a jóvenes, familias y personas adultas interesadas en continuar su formación.

Diversos centros y entidades han orientado a los jóvenes sobre las posibilidades formativas. / Ajuntament

La inauguración oficial ha tenido lugar a las 10 horas, y la jornada se ha cerrado a las 17 horas con la charla 'Connecta't a la FP: camins i itineraris en un mar d'oportunitats', dirigida a familias e impartida por el personal de orientación del POAP Territorial de Inca.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Inca "reafirma su compromiso con la educación y la orientación formativa, facilitando herramientas y recursos para que la ciudadanía pueda construir su futuro académico y profesional con más oportunidades", señala la institución municipal.