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Sa Cabaneta recupera ‘El Davallament’ tras más de dos décadas

La escenificación se representará el Viernes Santo a las 20.30 horas en el Museu de Fang

Cartel de El davallament

Cartel de El davallament / Miquel Bosch

Miquel Bosch

Marratxí

El Grup Sociocultural Ressò de sa Cabaneta, en su labor de recuperar y dar vida a las tradiciones y expresiones culturales del pueblo, pondrá en escena durante estos días de celebración de la Semana Santa la obra El Davallament.

La pieza fue escrita por un integrante del histórico grupo teatral de la localidad, creado en los años 70 bajo la denominación Migjorn, que posteriormente pasó a llamarse Taller de Teatre de Sa Cabaneta. Esta obra se representó por última vez a comienzos de los años 2000, durante dos años consecutivos, en el interior de la parroquia de Sant Marçal.

Cartel de la representación.

Cartel de la representación. / Miquel Bosch

El acto tendrá lugar en el patio del Museu del Fang de Sa Cabaneta, espacio cedido por el Ayuntamiento de Marratxí, a partir de las 20.00 horas del Viernes Santo.

Tanto los fundadores del grupo como las nuevas incorporaciones han trabajado prácticamente desde cero en la preparación del vestuario, la iluminación, el sonido y toda la infraestructura necesaria para hacer posible esta representación, más de 23 años después de su última puesta en escena.

Cultura

El grupo sociocultural ha especificado en sus redes sociales que El Davallament que se representa esta Semana Santa no solo debe entenderse como un acto religioso, sino como una representación escénica de un episodio histórico que forma parte de nuestra cultura y tradición popular.

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«Desde Ressò hemos querido apoyar esta iniciativa porque creemos que recuperar el teatro y las tradiciones es también recuperar parte de la memoria y el alma del pueblo», describieron en sus redes sociales al compartir la recuperación de El Davallament este viernes santo en el Museu de Fang de sa Cabaneta.

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  • sa Cabaneta
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  • Escena
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