El PSOE denuncia la "inacción" del Consell en la construcción de un vial cívico prometido en Marratxí

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández, y el secretario general de la Agrupación Socialista de Marratxí, Miquel Cabot, han denunciado este lunes la "inacción" por parte del Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Marratxí con el Vial Cívico entre es Garrovers y sa Cabana que han prometido en numerosas ocasiones.

Fernández ha recordado que esta infraestructura ha formado parte del programa electoral del PP durante varias legislaturas. Además, la dirigente socialista ha criticado que, aunque el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, incluyó la obra en su plan de viales cívicos hace casi dos años, el proyecto "está parado" a las puertas del último año de legislatura. La representante socialista ha subrayado que durante el mandato anterior, el entonces alcalde Miquel Cabot y la presidenta del Consell, Catalina Cladera, "ya habían avanzado significativamente en la tramitación de ese eje".

La secretaria general de la FSM, ha comentado que el proyecto presentado por Galmés en verano de 2024 preveía una inversión de 1,7 millones de euros y 1,4 kilómetros de Vial Cívico entre Es Garrovers y Sa Cabana. En este sentido, Fernández ha hecho inciso en que "el Consell de Mallorca tiene 135 millones de euros de remanente que podría destinar a la construcción de este Vial Cívico y, de esta forma, apostar de verdad por una movilidad sostenible".

Además, Fernández ha mostrado su "decepción" con el discurso de Llorenç Galmés en el Debate de Política General del Consell de Mallorca, donde "no ha hecho mención alguna" a este proyecto. "Creíamos que pondría fecha para hacer todas sus promesas, pero no hemos oído nada de esto" ha concluido Fernández.

Por su parte, Miquel Cabot ha advertido que la carencia de este vial supone un grave "problema de tráfico y de seguridad para los vecinos" de la zona. El portavoz municipal ha explicado que la necesidad de la obra va mucho más allá de la movilidad. "La zona de es Garrovers actualmente carece de red de alcantarillado, y para poder conectar esta área a la red general de Marratxí, es imprescindible ejecutar previamente las obras del vial", ha explicado Cabot.

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El exalcalde socialista de Marratxí ha remarcado que el anterior equipo de gobierno de izquierdas dejó "el trabajo realizado", con los convenios preparados y los informes técnicos completamente avalados para sacar adelante el proyecto. Por último, el dirigente municipal ha lanzado un mensaje contundente al actual equipo de gobierno de Marratxí, al que ha exigido que "dejen el postureo a un lado y se pongan a trabajar de una vez por todas para solucionar los problemas reales de los ciudadanos".