El nuevo centro de salud de Consell abrirá sus puertas el 4 de mayo

La nueva Unidad Básica de Salud (UBS) de Consell abrirá sus puertas a los usuarios el próximo 4 de mayo. El Govern ha explicado este lunes en una nota que "actualmente, el centro está en la última fase de verificación y conexión de sistemas informáticos y eléctricos, además de la instalación del mobiliario". Con una superficie de 760 metros cuadrados y situado a unos setecientos metros de la antigua unidad básica, el nuevo equipamiento "mejora la calidad asistencial y la accesibilidad para los habitantes del municipio".

La empresa encargada de ejecutar las obras ha sido Contratas Vilor y la actuación ha supuesto una inversión de 3,2 millones de euros.

La nueva UBS de Consell forma parte del Plan de Inversiones Sanitarias del Servicio de Salud (2024-2027), que prevé una inversión en cuatro años de 435 millones de euros en infraestructuras sanitarias. También recibe financiación del Plan MINAP (Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria) del Ministerio de Sanidad.

El nuevo equipamiento sanitario dispone de dos consultas de medicina de familia, una de pediatría, una de enfermería pediátrica y dos de enfermería, una consulta polivalente, dos salas de curas y una sala de extracciones. La Unidad Básica de Salud de Consell tiene adscritas, actualmente, 4.113 tarjetas sanitarias.

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La nueva unidad básica de salud está situada en la calle Bartomeu Fiol i Cosme, s/n, en unos terrenos que el Ayuntamiento de Consell puso a disposición del Servicio de Salud. Se trata de una parcela con una superficie de 1.910 metros cuadrados situada en el límite norte de la población, junto al polideportivo municipal, un emplazamiento bien comunicado y accesible.