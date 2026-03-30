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Agricultura

Instalan nidos para aves insectívoras en las plantaciones de la DO Oli de Mallorca

El proyecto 'Vida en los Olivares' pretende colocar casi un centenar de cajas-nido en 35 olivares registrados en la Denominación de Origen

Una imagen de la colocación de uno de los nidos.

Una imagen de la colocación de uno de los nidos. / DO Oli de Mallorca

Redacción Part Forana

Inca

El proyecto 'Vida en los Olivares' que impulsan la Denominació d’Origen Oli de Mallorca, la fundación Mallorca Preservation y SEO/BirdLife ha empezado a materializarse este fin de semana pasado con la instalación de las primeras cajas-nido que serviran como refugio a aves insectívoras en plantaciones inscritas en el distintivo de calidad.

El presidente de la DO Oli de Mallorca, Joan Mayol, además de María Gómez, directora de proyectos de Mallorca Preservation, Marta Mochales y Elisa García, de SEO/BirdLife, así como Esteve Alcina de Son Catiu, colgaron los primeros nidos del centenar que se prevé colocar en un total de 35 olivares registrados en la Denominación de Origen. La acción que coincidió con el taller de montaje de los nidales que reunió una veintena de voluntarios en la almazara de Inca.

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Imagen de algunos voluntarios que han participado en la iniciativa.

Imagen de algunos voluntarios que han participado en la iniciativa. / DO Oli de Mallorca

Con el desarrollo del proyecto Vida en los olivares, el consejo regulador "da un paso adelante para el fomento de la biodiversidad en los olivares que forman parte del sello de calidad, una iniciativa dirigida a la mejora ambiental y a la protección de las aves que, además puede acarrear efectos positivos desde el punto de vista agronómico, pues los huéspedes de estas cajas-nido (aves insectívoras y murciélagos) pueden actuar como agentes auxiliares en el control y prevención de plagas así como de determinadas enfermedades, contribuyendo así al mantenimiento sostenible de las plantaciones.

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