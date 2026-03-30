Hallan 64 trabajadores sin papeles en las obras de reforma de un hotel en Cala Millor

Un total de 64 trabajadores en situación irregular habían sido contratados para la reforma de un hotel de Cala Millor, en el término municipal de Sant Llorenç. Mientras que otros tres, de nacionalidad pakistaní, fueron detenidos por la Policía Nacional de la Comisaría de Manacor por utilizar documentación falsa. Un total de 384 personas, de 42 empresas, se afanaban en estos trabajos.

Dos agentes de la UCRIF durante la inspección de las reformas del hotel de Cala Millor. / POLICÍA NACIONAL

La actuación se efectuó el pasado miércoles por agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF) de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de la Comisaría de Manacor en estrecha colaboración con la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social. También participaron efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional participaron también en dicho operativo en la obra de remodelación de un hotel de Cala Millor.

En el transcurso de la inspección, se identificaron a un total de 384 trabajadores pertenecientes a 42 empresas diferentes dedicadas todas ellas a la reforma de un hotel de Cala Millor. De todo el personal empleado en esta obra, 64 se encontraba en situación irregular en España y carecían de papeles. A todos ellos se les citó en dependencias policiales para incoarles el correspondiente expediente de expulsión. Mientras que otros tres trabajadores, de nacionalidad pakistaní, portaban consigo documentación falsa. Por este motivo estos últimos fueron detenidos por un presunto delito de falsedad documental.

Sanciones de más de 640.000 euros

Las primeras estimaciones sobre el montante de la sanción que podrían serle impuesta a las empresas participantes podría superar con amplitud la suma de 640.000 euros. A estos habría que añadir el personal, compuesto tanto por españoles como por extranjeros, que trabajaba en la reforma de dicho hotel sin contrato alguno y sin estar dado de alta en la Seguridad Social con lo que la multa se podría disparar exponencialmente.

Los investigadores subrayan los éxitos que acarrea la estrecha colaboración de la Policía Nacional con la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social en la lucha contra el trabajo irregular y en la defensa de los derechos de los trabajadores. Además de incurrir en estos delitos suponen una competencia desleal, al no cumplir la legalidad. .