Gran operativo en la playa de Palmanova para reflotar un yate británico histórico

El litoral de Palmanova se ha convertido este lunes en escenario de una operación poco habitual: el rescate organizado del Owl, un yate histórico de más de 115 años de antigüedad considerado una joya de la náutica clásica. El operativo, que cuenta con la autorización expresa del Ayuntamiento, busca salvaguardar esta embarcación de origen británico tras quedar varada en la orilla de la playa.

El Owl no es un barco cualquiera, según informan personas que han impulsado la iniciativa de reflotarlo. Construido en 1909 en Southampton por el prestigioso diseñador Frederick Shepherd y el astillero White Brothers, este velero de madera representa uno de los mejores ejemplos conservados de la arquitectura naval británica de principios del siglo XX.

A lo largo de su dilatada historia, la embarcación ha vivido episodios dignos de novela. Fue alargada en los años 20 para mejorar su rendimiento en regatas, sobrevivió a décadas de uso tras la Segunda Guerra Mundial e incluso fue robada en 1961, apareciendo tiempo después abandonada y sin mástiles en Nueva Caledonia. Tras varias restauraciones y cambios de propiedad, el Owl regresó al circuito internacional, participando en regatas de clásicos y en eventos como el Jubilee de la America’s Cup en Cowes en 2001.

En la actualidad, el velero tiene su base en Port d’Andratx, desde donde opera para salidas privadas y experiencias de navegación. Su presencia es habitual en el Mediterráneo, donde combina su valor patrimonial con un uso activo, algo poco frecuente en embarcaciones de esta antigüedad.

El rescate en Palmanova ha requerido la coordinación de equipos especializados y de voluntarios, en una operación autorizada por el Ayuntamiento. De hecho, la teniente de alcalde de Litoral, Elisa Monserrat, ha estado presente a pie de orilla observando los trabajos.

Durante la intervención, según ha explicado Monserrat, se ha detectado que la embarcación tiene una vía de agua, lo que está dificultando aún más el operativo.