Consell invierte 840.000 euros en diversas obras de mejora urbana

El Ayuntamiento de Consell ha iniciado un importante proyecto de mejora urbana con una inversión total de 840.000 euros procedentes del Plan de Obras y Servicios (POS) del Consell de Mallorca, una actuación que busca transformar varias calles del municipio con un enfoque centrado en la accesibilidad y el protagonismo del peatón.

Las obras, que ya se encuentran en marcha desde hace unos días, afectan a las calles Ramon Llull, Son Boi y Bartomeu Ordinas, donde se están llevando a cabo actuaciones integrales que van más allá de una simple renovación del firme. El proyecto incluye la eliminación de barreras arquitectónicas, la construcción de nuevas aceras más amplias y seguras, la instalación de redes de recogida de aguas pluviales, la mejora del sistema de abastecimiento y conexiones, así como el asfaltado completo de las vías.

Además, el plan contempla la incorporación de nuevo arbolado urbano, una medida que contribuirá no solo a mejorar la estética de las calles, sino también a generar espacios más agradables, con sombra y mejor adaptación a las altas temperaturas, reforzando así el compromiso municipal con la sostenibilidad.

El alcalde de Consell, el socialista Andreu Isern, ha destacado que esta actuación responde a una línea estratégica clara del consistorio con el objetivo de avanzar hacia un modelo de pueblo más amable, accesible y pensado para las personas. En este sentido, ha subrayado que el Ayuntamiento mantendrá el compromiso adquirido con los vecinos para conservar, en la medida de lo posible, las plazas de aparcamiento en las calles afectadas.

Noticias relacionadas

Las obras tienen un plazo de ejecución previsto de cuatro meses y fueron adjudicadas a la empresa Toni Gost. Este proyecto se enmarca dentro de las políticas municipales orientadas a la mejora del espacio público, con el objetivo de hacer de Consell un municipio más accesible, moderno y adaptado a las necesidades actuales, equilibrando la convivencia entre peatones y vehículos y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.