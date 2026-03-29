La OCB llena Sineu de ocio familiar en catalán con el 'Serra Mamerra' y Pitxorines

La plaça des Fossar de Sineu se convirtió ayer en un escaparate del ocio familiar en catalán. La Obra Cultural Balear (OCB) celebró una nueva edición del Serra Mamerra, un encuentro familiar pensado para que niños y adultos disfruten de actividades lúdicas y culturales en catalán. El evento tuvo lugar justo la semana en que la entidad ha presentado un «crecimiento histórico» de socios al superar por primera vez los 5.000. Pese a la cifra, su presidente Antoni Llabrés animó en la asamblea general del jueves a «no bajar la guardia». Así, el Serra Mamerra dejó claro ayer que hay familias que siguen apostando por las actividades lúdicas y culturales en catalán al llenar la plaza sineuera.

Manu Mielniezuk

Los asistentes disfrutaron de un espacio para la primera infancia y de la entretenida ludoteca. También hubo espectáculos de circo mientras que el ecotiovivo fue uno de los grandes éxitos de la tarde ya que se generó una gran cola de pequeños deseosos de montarse en la atracción. También hubo espacio para un taller de instrumentos tradicionales y uno de serigrafía en el que los participantes se llevaban una bolsa de tela con el logo del Serra Mamerra. Asimismo, los más pequeños pudieron dibujar y diseñar sus propias chapas con sus creaciones. La tarde culminó con un concierto de Pitxorines, uno de los platos fuertes de la jornada y que congregó a muchos más asistentes. La fiesta familiar de la OCB concluyó con un correfoc infantil a cargo de los Dimonis de sa Cova des Fossar de Sineu.

Jornadas necesarias

Miquel Puigròs de la OCB de Sineu mostró su orgullo por el hecho de que el Serra Mamerra se celebre en Sineu y llene la Plaça des Fossar. «Estas jornadas son muy necesarias, sobre todo tras las últimos datos. Cabe recordar que los recientes estudios constatan que hay una disminución del uso del catalán entre los jóvenes y los niños», desgranó Puigròs. Con el Serra Mamerra, ayer la OCB volvió a apostar por ofrecer un espacio festivo, familiar y en catalán para promover la lengua y la cultura propias en un ambiente distendido.