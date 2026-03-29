La experta Carme Garau: “Mallorca puede diferenciar su almendra a través de la calidad y el origen”

La ingeniera agrónoma y jefa de producción vegetal del Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP), Carme Garau, ha impartido la conferencia Presente y futuro de la almendra de Mallorca organizada en el marco de la Feria de Andratx. Sin ninguna duda, la experta explica que los principales retos del sector pasan por adaptarse a la Xylella fastidiosa. En este sentido, la investigación y la innovación son claves para la viabilidad del almendro.

¿Qué radiografía hace de la almendra de Mallorca?

La almendra de Mallorca atraviesa un momento en el que conviven explotaciones tradicionales de secano, con variedades locales y baja productividad, con otras más modernizadas que incorporan nuevas variedades y sistemas de cultivo más intensivos con riego de apoyo. A esta diversidad se suma el impacto de Xylella fastidiosa, que ha afectado de forma significativa al cultivo y ha acelerado cambios en el sector. Esta situación configura un escenario diverso, pero también dinámico, en el que se están redefiniendo los modelos productivos.

¿Cuáles son los retos que marcan el futuro del sector?

Los principales retos pasan por la adaptación a Xylella fastidiosa, frente a la cual se está trabajando desde la conselleria de Agricultura, junto con selección varietal y la adaptación a los nuevos condicionantes climáticos, como la disponibilidad de agua, o la reducción de horas de frío y la rentabilidad de las explotaciones. A ello se añade la necesidad de equilibrar la conservación del valor paisajístico y la biodiversidad con la evolución hacia sistemas más eficientes y sostenibles desde el punto de vista agronómico y económico.

"Los principales retos del sector del almendro pasan por la adaptación a Xylella fastidiosa"

¿Qué impacto ha tenido la Xylella fastidiosa en el cultivo del almendro y hasta qué punto condiciona el futuro del sector?

Como se ha observado en los últimos años, el impacto ha sido muy importante, con la pérdida de árboles y una reducción de la producción en muchas zonas. En determinadas zonas más afectadas, como el municipio de Santa Margalida, ha provocado una degradación del paisaje agrario asociado al almendro. De cara al futuro, cualquier estrategia deberá contemplar la convivencia con la enfermedad, a la espera de nuevas soluciones que puedan surgir, y esperemos que surjan rápido, así como avanzar en la selección varietal, la adaptación de los sistemas de cultivo o la mejora del conocimiento agronómico.

¿Qué papel juegan la innovación, la investigación y la mejora de las técnicas de cultivo para garantizar la viabilidad del sector?

¿Qué voy a decir yo, viniendo del IRFAP? La investigación y la innovación son importantes para el futuro del cultivo del almendro. En este sentido, el trabajo se centra en mejorar el conocimiento sobre el comportamiento de las nuevas variedades seleccionadas en centros de mejora genética evaluando su adaptación a nuestras condiciones locales y respuesta a factores limitantes como la sequía o las necesidades de frío. Al mismo tiempo, también trabajamos en la recuperación de variedades locales, fundamentales para la diferenciación de nuestra almendra vinculada al territorio. Porque el futuro del sector pasa, sin duda, por adaptarse e innovar, pero también por preservar una identidad propia tan característica de nuestras islas.

¿Cómo afecta el cambio climático en la producción de la almendra?

Cuando nos preguntan cómo afectará el cambio climático al almendro, siempre intento ser prudente: no hay una única respuesta, porque depende mucho de cada finca, las variedades, del tipo de suelo o del manejo. En campo, algunos síntomas que pueden atribuirse a estos cambios en el cultivo del almendro serían el adelanto de la floración o la aparición de floraciones irregulares, lo que puede provocar un desajuste en el ciclo del árbol y afectar negativamente a la polinización (y, por tanto, a la producción). También podemos observar frutos con desarrollo irregular, que en muchos casos pueden estar relacionados con alteraciones climáticas o con síntomas de sequía en plantaciones de secano. En conjunto, los modelos científicos apuntan hacia un escenario con más calor y, en algunos casos, menos frío invernal, un factor clave para la correcta floración del almendro. Por eso, debemos adaptarnos tanto con la elección de variedades como en la gestión del cultivo, y es precisamente en esta línea donde se centra el trabajo de investigación del IRFAP, estudiando la selección varietal, la adaptación a la escasez de agua y los requerimientos de frío de cada variedad.

¿Qué oportunidades tiene la almendra de Mallorca para diferenciarse en el mercado?

Mallorca tiene una oportunidad clara de diferenciarse a través de la calidad y el origen, y un buen ejemplo son las figuras de protección, como la IGP ‘Ametlla de Mallorca’, que avalan el vínculo con el territorio y sus características diferenciadas. En este contexto, también es importante la tendencia actual del consumidor, cada vez más interesado en productos de proximidad, tipicidad, identidad y con valores asociados a la calidad y la sostenibilidad, lo que favorece este tipo de producciones diferenciadas. Además, según los diagnósticos de los últimos años, la IGP ha mostrado una evolución positiva en términos de interés y reconocimiento, lo que refleja una tendencia favorable en su posicionamiento como producto de calidad. A esto se suma que las variedades locales, con sus perfiles diferenciados de sabor, aportan un valor añadido frente a producciones más estandarizadas. La recuperación y caracterización de variedades tradicionales puede también ser una vía más dentro de estas oportunidades, para reforzar esta diferenciación.

¿Es optimista cuando habla del futuro de la almendra de Mallorca?

Más que hablar de optimismo o pesimismo, el sector de la almendra de Mallorca se encuentra en un momento muy diverso, con muchas tipologías de explotaciones y, al mismo tiempo, fuertemente condicionado por factores como la Xylella fastidiosa y por la gestión del agua. Parece más adecuado abordar el futuro con prudencia, apoyándose en el conocimiento disponible y en la capacidad de adaptación del sector. En este sentido, la investigación, la innovación, las políticas públicas, el compromiso del sector y la toma de decisiones basadas en datos serán claves para definir su evolución en los próximos años. El enfoque pasa por adaptarse a los nuevos retos y aprovechar las oportunidades, como la diferenciación por calidad y origen, dentro de este contexto de cambio.