El arte comunitario se da cita en el parque arqueológico del Puig de sa Morisca de Calvià
Las familias disfrutan de una jornada llena de propuestas creativas para fortalecer vínculos
El Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca acogió ayer una Jornada de Arte Comunitario dirigida a familias, que combina arte, cultura y participación con el fin de favorecer la convivencia intercultural, fortalecer los vínculos entre vecinos y vecinas y generar nuevos espacios de encuentro comunitario. Durante la mañana, familias del municipio participaron en diferentes propuestas creativas y participativas pensadas para compartir experiencias en un entorno abierto y accesible. A la llegada al parque, los participantes fueron invitados a colaborar en un mural colectivo de bienvenida, en el que cada persona escribió la palabra ‘hola’ en su propio idioma. La obra resultante refleja la diversidad cultural presente en la comunidad y se convirtió en uno de los primeros espacios de interacción entre las familias participantes.
Actividades artísticas
A lo largo de la jornada se desarrollaron también distintas actividades artísticas y de ocio familiar, entre ellas un mural artístico elaborado con manos pintadas, un espacio dedicado a la danza y varios talleres creativos. Además, se habilitó un espacio sensorial para bebés, pensado para que los más pequeños pudieran experimentar con texturas, sonidos y estímulos en un entorno tranquilo y adaptado. La jornada forma parte de la línea de trabajo Art Comunitari, una de las acciones previstas dentro del proyecto comunitario que se desarrolla en Santa Ponça.
Esta iniciativa tiene como objetivo promover la interculturalidad, fortalecer la cohesión social y generar nuevas oportunidades de participación vecinal a través de actividades culturales y artísticas.
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