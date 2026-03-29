Andratx presume de feria en un fin de semana lleno de tradición y cultura
Uno de los momentos más destacados de la jornada ha sido la celebración del FolkAndratx Festival
Andratx
La Fira d’Andratx registró este domingo una afluencia aceptable, condicionada por la meteorología, en una jornada que mantuvo un ambiente festivo. Durante todo el día, vecinos y visitantes disfrutaron de una programación diversa que combinó tradición, cultura, gastronomía y actividades familiares en espacios como el Passeig de Son Mas, la calle Son Lluis y los alrededores del Ayuntamiento.
Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la celebración del FolkAndratx Festival, que reunió a numeroso público en la terraza Barba-roja con una muestra de música y baile tradicional, consolidándose como una de las propuestas culturales más relevantes del programa.
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