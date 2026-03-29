Andratx presume de feria en un fin de semana lleno de tradición y cultura

La Fira d’Andratx registró este domingo una afluencia aceptable, condicionada por la meteorología, en una jornada que mantuvo un ambiente festivo. Durante todo el día, vecinos y visitantes disfrutaron de una programación diversa que combinó tradición, cultura, gastronomía y actividades familiares en espacios como el Passeig de Son Mas, la calle Son Lluis y los alrededores del Ayuntamiento.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la celebración del FolkAndratx Festival, que reunió a numeroso público en la terraza Barba-roja con una muestra de música y baile tradicional, consolidándose como una de las propuestas culturales más relevantes del programa.