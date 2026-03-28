Selva abre por un día el colegio Es Putxet: “Es una visita, no un interrogatorio”

El CEIP Es Putxet se ha podido visitar este sábado, dos años después de que la conselleria de Educación lo cerrara por motivos de seguridad. Tras las vacaciones de Semana Santa de 2024, el alumnado fue trasladado al edificio municipal de Es Centre. Este sábado el antiguo colegio se ha podido visitar gracias a la moción presentada en enero por Arrelam que fue aprobada por unanimidad y que pedía poder entrar en las dependencias para poder comprobar el estado de conservación. La cita era a las 10 de la mañana. En la entrada aguardaban el alcalde Joan Rotger, la regidora de Educación, Neus Jerez, y el arquitecto municipal que ha sido el encargado de guiar la visita. Las instrucciones eran entrar en grupos de nueve personas y con cascos. Y aquí, antes de iniciarse la visita, han empezado a escenificarse las tensiones entre Ayuntamiento y Plataforma Salvem Es Putxet. Y es que cabe recordar que la clausura del centro ha generado una gran controversia en la localidad ya que una parte como es la plataforma reivindica la reapertura del colegio histórico tras una reforma integral y otra apuesta por la construcción de un nuevo centro educativo que es lo que decidieron a finales de 2024 el Govern, el Ayuntamiento y la comunidad educativa del colegio Es Putxet, integrada por la asociación de madres y padres de alumnos y la dirección del centro.

La entrada de Es Putxet, con puntales. / R.F.

“Estamos ante un edificio catalogado y el arquitecto municipal mostrará a los visitantes las patologías de la infraestructura”, ha explicado el alcalde a una sesentena de personas apuntadas para realizar la visita. “Joan, ¿te parece que el edificio se caerá hoy?”, ha interrumpido uno de los asistentes. “¿Qué trabajos de conservación se han hecho?”, ha preguntado otra persona. ¿Hay un peligro real de que se derrumbe el edificio con este paripé del casco?”, ha insistido otra de las voces reunidas en la entrada del colegio a la espera de iniciar la visita. “Aquí nadie se ríe de nadie, si consideras que los niños y niñas deben estar expuestos al peligro, no nos vamos a entender”, ha zanjado el alcalde que también ha sido tajante al afirmar que estábamos ante “una visita, no un interrogatorio”. Antes de dar paso al primer grupo que podía entrar en el colegio, una de las representantes de la Plataforma Salvem Es Putxet ha apelado directamente al técnico municipal para preguntarle si el edificio puede colapsar. El arquitecto municipal ha argumentado que el edificio no se derrumbará de forma inminente pero sí que hay riesgo de que algunos elementos del edificio caigan. “Hay elementos que son un riesgo, por ello, el edificio no es óptimo para un uso público y la visita se debe hacer con precaución y seguridad”, ha razonado el técnico, que ha recordado a los visitantes que la escuela fue clausurada por la conselleria de Educación porque no era segura. Ante este razonamiento miembros de la plataforma han argumentado que cuentan con informes del IBISEC que aseguran que el edificio es habitable.

“Joan, ¿te parece que el edificio se caerá hoy?”

En el interior

Una vez dentro, justo en la entrada, uno ya se encuentra tres puntales porque la viga presenta deficiencias. El técnico ha concretado que el primer piso y la parte superior son las zonas que presentan las patologías. Mientras el experto iba recorriendo las aulas y los pasillos para ir enseñando las grietas de las paredes e incluso en el suelo de alguna aula, los primeros visitantes iban haciéndole preguntas técnicas como, por ejemplo, por qué no se habían instalado fisurómetros para controlar la evolución de las fisuras. En ciertos momentos de la visita, el experto ha tenido que ponerse firme. “El Ibisec dice que no hay patologías estrcuturales y que es habitable y tu no paras de decir que hay patologias”, le han planteado desde la plataforma. “Me conozco todos los informes. Mi criterio profesional como arquitecto también cuenta para determinar que hay patologías estructurales”, le ha tenido que justificar el experto municipal.

Ha habido un momento que en una aula, se ha señalado una fisura en el suelo. Se ha ejemplificado saltando en medio del aula y se ha notado como vibraban las paredes. “Si saltas, las paredes vibran. En mi casa también pasa y no la han clausurado, eso pasa en las casas antiguas”, iba comentando una de las visitantes. “No entiendo por qué hace dos años que cerraron el colegio y no se ha hecho ninguna intervencion”, intervenía otro visitante. “Es el mejor lugar para la escuela, que la arreglen y regresen los niños”, ha zanjado otro.

“Estamos muy indignadas por la situación en la que se encuentra la escuela porque impera un estado de dejadez increíble"

Una vez realizada la visita en el histórico colegio, la presidenta Faustina Donoso ha hecho una valoración: “Estamos muy indignadas por la situación en la que se encuentra la escuela porque impera un estado de dejadez increíble. Como ha dicho el arquitecto Rafel Moranta, ya basta de informes, ya basta de radiografías, lo que queremos es que se arregle la escuela. Hablan de patologías pero no se hacen acciones para reformar, mantener y conservar el edificio. Nosotros queremos que se reforme ya el edificio y que se dedique a uso escolar porque está en una ubicación inmejorable en el centro del pueblo. Es lo que queremos y luchamos para que se reforme la escuela como uso escolar porque en ningún momento se había pedido una escuela nueva. Nosotros no queremos una nueva escuela queremos que este edificio este edificio como escuela”, ha zanjado tras poder entrar en Es Putxet.

Por su parte, el alcalde ha adelantado ante las personas inscritas para visitar Es Putxet que en los próximos días se hará público un nuevo informe municipal sobre el edificio.