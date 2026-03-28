El PSOE desbloquea la RLT de Santa Margalida en medio de la división entre el PP y Monjo

El PP y la Convergència de Joan Monjo volvieron a evidenciar en el pleno del jueves sus malas relaciones, una circunstancia que mantiene paralizada la acción de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Margalida en cuestiones clave como la aprobación de los presupuestos de 2026, que sigue en punto muerto por la falta de acuerdo entre ambos socios. En la sesión ordinaria del jueves, solo la abstención del PSOE, en la oposición, consiguió sacar adelante la aprobación de la Relación de Lugares de Trabajo (RLT), un documento muy reivindicado por los funcionarios y el personal laboral del Ayuntamiento, ya que deberá marcar la hoja de ruta y el funcionamiento de toda la plantilla municipal en los próximos años. El PP de Martí Torres, que incluyó la RLT en el orden del día, votó a favor, mientras que el partido de Monjo volvió a votar en contra, como ya hizo en febrero, lo que entonces impidió la aprobación de la RLT porque en aquella ocasión el PSOE también rechazó la propuesta municipal.

A pesar de la aprobación de la RLT, los trabajadores que llenaron la sala de plenos de Santa Margalida no acabaron del todo satisfechos, ya que las dos mociones de urgencia vinculadas a esta propuesta elevadas por el PP al final de la sesión no llegaron ni a debatirse porque no obtuvieron la mayoría absoluta necesaria para su inclusión en el orden del día. Una de ellas pretendía aprobar una modificación de crédito en el presupuesto de 2025 para asignar una partida de 560.000 euros destinada al aumento salarial de los funcionarios a partir del uno de junio, mientras que la otra también hacía referencia a la plantilla incluida en la RLT. Ninguna de las dos salió adelante y deberán aprobarse en una próxima sesión plenaria.

Al finalizar el pleno, el alcalde Martí Torres (PP) afirmó que “se ha dado un paso adelante” con la aprobación de la RLT, si bien admitió que hará falta dar otro más para dar el visto bueno a las otras dos propuestas.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Xisco Bergas, explicó que condicionarán la aprobación de ambas cuestiones a la entrega de toda la documentación solicitada por los socialistas. “Si nos pasan toda esta documentación que está bloqueada, no habrá ningún problema en aprobar las mociones, porque además hay tiempo para ello”, apunta.

Cabe recordar que los trabajadores anunciaron movilizaciones a principios de mes para reclamar a los partidos que aparquen sus diferencias políticas para cumplir con sus compromisos con el personal municipal, del que denunciaron su precaria situación laboral, con sueldos muy por debajo de la media de los ayuntamientos similares y sin RLT ni carrera profesional aprobadas.

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Por otra parte, el pleno rechazó la moción socialista que proponía declarar Santa Margalida como zona de mercado tensionado por la vivienda, pero aprobó por unanimidad otras dos propuestas del PSOE. Una de ellas instaba al Consell a intervenir de forma “urgente” para rehabilitar la antigua fábrica de licores de Feliciano Fuster, y la otra instaba al Govern a “adquirir y rehabilitar” los bloques de pisos ubicados en las calles Major, Fred y Pere Estelrich Fuster para destinarlos a alquiler social para los residentes del municipio y reclamaba al Ayuntamiento que negocie la firma de un convenio con el Ibavi para la cesión del edificio inacabado de Can Maties para que el Govern asuma la finalización de las obras y su gestión, entre otras demandas.