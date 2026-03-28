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Montuïri descubre el secreto para preparar un buen frito de Pascua

La Associació de Persones Majors se alza con el primer premio en una jornada marcada por la gastronomía típica de Pascua

FOTOS | El concurso de frito de Montuïri, en imágenes

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FOTOS | El concurso de frito de Montuïri, en imágenes / Maria Antònia Rigo

Maria Antònia Rigo

Montuïri

Como ya es habitual desde hace 9 años en Montuïri, el sábado previo al Domingo de Ramos se celebra el esperado Concurs de Frit, una cita que se ha convertido en una tradición muy querida dentro del calendario festivo del municipio.

En esta edición, cinco equipos —Navegants, Bauxes i altres herbes, Associació de Persones Majors, Tanta sort de la sogra y la Associació de Dones— se dieron cita a las 10 horas en la plaza Major para comenzar a preparar y cortar los ingredientes imprescindibles de un buen frito de Pascua. El ambiente estuvo marcado por las ganas de cocinar un buen frit y el compañerismo entre los participantes. Poco a poco, entre conversaciones, cuchillos y sartenes, cada grupo fue dando forma a su receta.

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Jurado

Hacia las 12.30 horas, todos los participantes tenían ya listas sus greixoneres. Entonces entregaron un plato al jurado para su valoración y, tras un buen rato de deliberación —seguro que nada fácil—, se dieron a conocer los ganadores: el primer premio fue para la Associació de Persones Majors y el segundo para Bauxes i altres herbes. El resto de participantes también recibió un obsequio como agradecimiento por su implicación y participación en el concurso.

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