Inca exige al Consell que presente ya el proyecto de la ronda urbana pactada hace un año

El pleno del Ayuntamiento de Inca aprobó este jueves por unanimidad una moción que exige al Consell de Mallorca la presentación del proyecto de la futura ronda urbana presentado hace un año en la ciudad del Raiguer por el presidente Llorenç Galmés, y que se descarte definitivamente el formato de variante con cuatro carriles diseñado inicialmente por la institución insular.

En este sentido, el equipo de gobierno de PSOE y Més expresó su preocupación porque el Consell sigue usando el término “variante” y no el de “ronda urbana”, cuando en febrero de 2025 el presidente Galmés y su equipo presentaron en Inca como “histórico” el acuerdo entre ambas instituciones para que la futura ronda sea un vial urbano que no invada suelo rústico y pasar página del proyecto de variante alejada del casco urbano que existía desde 2014. Entonces, el Consell anunció que modificaría el Plan Director Sectorial de Carreteras para eliminar la reserva viaria del trazado de 2014, un trámite que, según denunció en el pleno el alcalde Virgilio Moreno (PSOE), no se ha llevado a cabo, por lo que una de las enmiendas de la moción insta precisamente al Consell a desafectar este trazado. También se solicitará una “reunión urgente” con Galmés para clarificar qué tipo de vial quiere ejecutar el Consell en Inca, ya que a principios de la actual legislatura amagó con rescatar el antiguo proyecto, lo que disparó las alarmas en el Ayuntamiento ‘inquer’.

La propuesta aprobada por todos los partidos nació de una moción presentada por PP y Vox, muy similar a la que estos partidos ya aprobaron en el Consell y han elevado a los plenos de otros ayuntamientos de la isla, a favor de acordar un nuevo convenio de Carreteras con el gobierno central para acometer una serie de proyectos viarios “esenciales” en Mallorca, entre los que figuraría, según el redactado original, la variante de Inca.

El teniente de alcalde de Urbanismo, Andreu Caballero, expresó su “preocupación” por la redacción de la moción, que “no tiene en cuenta los intereses de Inca”, ya que “no puede hablarse de variante sino de ronda con tipología urbana”, tal y como ya habían pactado Ayuntamiento y Consell.

Por ello, los socialistas reclamaron la inclusión de varias enmiendas a la moción para que se cambie el nombre de “variante” por “ronda”, además de “exigir” al presidente del Consell la presentación del proyecto de la ronda norte según la tipología pactada e instar al Consell a “desafectar” el trazado de la variante de 2014 y a eliminar todas las referencias a la variante de los documentos de la institución insular.

También se incluyeron otras enmiendas a favor de acelerar la presentación del proyecto del eje cívico entre la nueva parada ferroviaria del campo del Constància y el Hospital, un proyecto que también acumula un gran retraso, entre otras propuestas como la necesidad de financiar la habilitación de aparcamientos disuasorios y de potenciar el transporte público.

Los dos partidos que presentaron la moción inicial aceptaron todas las propuestas del equipo de gobierno y todas las formaciones votaron a favor.

El alcalde Virgilio Moreno, por su parte, reiteró que el Consell “debe rectificar” los acuerdos aprobados en la institución insular y que hacen referencia a la variante de Inca. “No queremos una variante, pero hay que recordar que están aprobados la reserva viaria, el trazado y el estudio de impacto ambiental” del proyecto de 2014.

El regidor socialista también solicitó al Consell que desvincule el proyecto de la ronda de Inca del convenio de Carreteras porque, a su entender, la institución insular podría ejecutar esta actuación con fondos propios. “Estamos hablando de 980 metros de ronda, no llega ni a un kilómetro, sin puentes ni túneles, un proyecto muy parecido al de Algaida, que costó cinco millones de euros”, afirmó Moreno. El gobierno local teme que la inclusión de la ronda entre los proyectos a financiar con el nuevo convenio de carreteras sea una coartada para renunciar a la ejecución del proyecto de Inca si finalmente no se alcanza un acuerdo con Madrid para renovar el citado convenio viario.

Por su parte, fuentes del Consell han confirmado este viernes que la institución ejecutará el proyecto pactado hace un año y que se ha modificado la reserva viaria del proyecto de 2014. Respecto a los términos 'variante' y 'ronda', aseguran que para los técnicos de la institución son "sinónimos"y que "lo importante es el trazado y no la nomenclatura".