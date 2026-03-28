La Fira de l’Ensaïmada, la cita más dulce de Santanyí

La III Fira de l’Ensaïmada i el Producte Local ha llenado este sábado Santanyí, con un notable aumento de público a partir de las 11 horas en la plaza de s’Abeurador. El buen tiempo durante las primeras horas de la jornada favoreció la asistencia.

En la calle Bernat Vidal i Tomàs, la oferta no se ha limitado a los dulces, sino que ha incluido también embutidos y otros productos gastronómicos. Entre las propuestas más demandadashan destacado las ensaimadas clásicas, junto a otras variedades de Kinder, Oreo y distintos chocolates.

La cita, organizada por el Ayuntamiento junto al Consell de Mallorca y Tot Espectacle, refuerza su papel como escaparate de la tradición y del producto local mallorquín y confirma el tirón de una feria ya asentada en el municipio.