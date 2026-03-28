Una definición teórica y estática

Conocida y demostrada está la preferencia del presidente del Consell, Llorenç Galmés, por presentar proyectos de infraestructuras y servicios que siempre se ofrecen a la ciudadanía como un gran logro. Apenas hay día en el que no recorra la isla en busca de escenario para su verbo claro y discurso uniforme que se queda en la grandilocuencia del político teórico. El recorrido hecho ya en lo que va del actual periodo de gobierno ha consolidado esta práctica. Pero entre el dicho y el hecho, sigue habiendo un gran trecho y en él abundan demasiadas promesas estáticas en el punto de partida. Y el personal empieza a manifestar síntomas de nerviosismo.

En febrero del año pasado, se logró doblegar el desacuerdo que había entre el Consell y el Ayuntamiento sobre la variante norte de Inca, que colea desde 2014, y transformarla en una ronda urbana de menor calado y aceptada por todos. Galmés, fiel a su costumbre para el caso, se plantó en Inca para oficializar el logro. Poco más se sabe. En los papeles permanece una variante con trazado, reserva de terreno y estudio de impacto ambiental aprobado. La ronda como tal sigue sin aparecer.

La inquietud se ha instalado en el Ayuntamiento. Una moción de PP y Vox reclamando un nuevo convenio de carreteras continúa aludiendo a la variante de Inca. El pleno municipal acuerda por unanimidad insistir en el desbloqueo e impulsar la ronda consensuada. El alcalde Virgilio Moreno, algo pragmático, reitera la demanda de rectificación y el teniente de alcalde de Urbanismo, Andreu Caballero, se declara directamente preocupado. Para el Consell, todo son minucias. Da crédito al trazado prometido y devalúa la nomenclatura. Sea variante o ronda, lo cierto es que nada se ha hecho en sentido práctico.

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Como de costumbre, el acuerdo entre Consell y Ayuntamiento se presentó bajo la recurrente denominación de «histórico». Histórico de verdad va a ser, una vez más, el parón, ese modo de hacer promesas que no siempre se transforman en realidad y que en el mejor de los supuestos acaban fiándose a muy largo plazo.