Bunyola celebra el Día Mundial del Teatro reviviendo ‘Faula’ de Gabriel Janer Manila

El Teatre de Bunyola ha revivido una de sus obras más emblemáticas: Faula, de Gabriel Janer Manila. Lo ha hecho coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Teatro este viernes, en un acto organizado junto a la asociación J. Koslowsky y celebrado en el Teatre Rafel Ramis del pueblo.

El grupo teatral bunyolí, que regresó a los escenarios hace menos de dos años, estrenó esta obra protagonizada por un grupo de pavos que se revuelven contra su destino en 1980 en el Teatre Principal de Palma.

Si el año pasado el grupo conmemoró el Día Mundial del Teatro reviviendo Ous de somera, este año ha optado por esta pieza de Gabriel Janer Manila convertida en una de las más emblemáticas la compañía. Se trata de una fábula sobre la situación social y política de la Transición, todavía hoy vigente en mucho aspectos, como se debatió en el coloquio inicial en el que participó el escritor mallorquín y colaborador de Diario de Mallorca, junto a Francina Jaume, de la asociación J. Koslowsky, y Caterina Garcias, del Teatre de Bunyola.

Gabriel Janer Manila, junto a Caterina Garcias y Francina Jaume, durante el coloquio sobre 'Faula' en Bunyola / J. Mateu Verdera

Tras ello, los miembros de la compañía teatral bunyolina representaron varias escenas de la obra.

Antes, se había leído el manifiesto del Día Mundial del Teatro, que este año ha escrito el actor estadounidense y director artístico de la Bienal de Teatro de Venecia Willem Dafoe.