“La bicicleta no es el problema”: ciclistas de montaña protestan en Selva contra la Ley de la Serra de Tramuntana

“Basta de prohibir”. “Hay que regular”. “Vivan las mountain bikes”. Son algunos de los lemas coreados en el encuentro de este sábado en la Plaça des Parc de Selva convocado por la entidad Dret a pas para defender una “Serra de Tramuntana viva y compartida” y rechazar la nueva ley que tramita el Consell de Mallorca. Unos 200 ciclistas de montaña se han congregado en la plaza de Selva para defender que “los ciclistas de montaña no son el problema”. “La degradación no es culpa de la bicicleta. “Los principales factores de erosión de los caminos son debido a las lluvias y a la falta de mantenimiento”, ha asegurado Pep Estopa en nombre de Dret a pas durante la lectura del manifiesto. “Avui som aquí perquè estimam la Serra”, ha arrancado Pep Estopa durante la lectura del manifiesto, en el que ha defendido que el paraje natural por excelencia de Mallorca “no es solo un paisaje”, sino también es “memoria, historia y el lugar donde hemos crecido y aprendido a querer esta tierra”. En este sentido, ha reivindicado que la Serra “existe porque se ha vivido” y ha subrayado que tanto ciclistas como senderistas, escaladores o caballistas “no son un problema, son parte de la solución” y son quienes aseguran la continuidad de este espacio natural.

“Avui som aquí perquè estimam la Serra” Pep Estopa — Dret a pas

Dret a pas ha cargado contra la nueva normativa al considerar que “no trata a la gente como parte de la Serra, sino que se la trata como si fuese un problema”. La entidad ha lamentando que ahora para pasar, caminar o ir en bici se necesite permiso. A su juicio, esto supone pasar de un modelo de uso libre a “una Serra cerrada, controlada y para unos pocos. Por ello, los ciclistas reunidos en Selva han clamado por “una Serra viva, compartida y gestionada con respeto y sentido común”.

Asimismo, la entidad ha insistido en que “la bicicleta de montaña no es el problema” y ha rechazado que se responsabilice a este colectivo de un impacto que “no está demostrado”. En su intervención, ha denunciado que se quiera imponer “un modelo basado en la prohibición, salvo aquello que se autorice”, algo que ha calificado de “injusto” y “desproporcionado”. También ha criticado que se exijan permisos previos para transitar por un territorio. “En la práctica eso supondrá que no se podrá pasar”, ha lamentado. “No aceptamos un modelo basado en la prohibición y que convierta la Serra en un lugar inaccesible para su propia gente”, ha afirmado.

“No aceptamos un modelo basado en la prohibición y que convierta la Serra en un lugar inaccesible para su propia gente” Pep Estopa — Dret a pas

Por último, Estopa ha defendido que los propios usuarios son, en muchos casos, “aliados en la conservación y vigilancia del territorio” y ha planteado como principales reivindicaciones la recuperación de los caminos públicos, la finalización de los catálogos pendientes, una regulación basada en “criterios objetivos, evidencia técnica y participación social”, así como el fomento de la convivencia. “Proteger la Serra no es alejarla de la gente”, ha concluido, antes de remarcar que “la Serra no solo es de la administración, es de todos los que la amamos”.

En el acto también ha intervenido Joan Oliver, de la Asociación de Vecinos de Palmanyola, quien ha defendido que “la defensa de los caminos públicos es, en esencia, una reivindicación del derecho colectivo frente a los intereses particulares”. Oliver ha subrayado que los caminos públicos son “elementos fundamentales del patrimonio histórico, natural y cultural de Mallorca” y ha recordado que, a través de ellos, “las generaciones pasadas han unido pueblos” y han dejado “las pisadas del camino de nuestra historia”. Además, ha advertido de que en los últimos años el libre acceso a estas rutas tradicionales “se ha visto amenazado por la proliferación de cerramientos y la privatización”, por lo que ha reclamado “la apertura inmediata de todos los caminos públicos”.

"En los últimos años el libre acceso a estas rutas tradicionales se ha visto amenazado por la proliferación de cerramientos y la privatización” Joan Oliver — Asociación Vecinos de Palmanyola

Oliver también ha remarcado que, para proteger estos espacios, “es esencial la colaboración entre las administraciones y la sociedad civil”. En este sentido, ha insistido en la necesidad de catalogar los caminos, señalizarlos correctamente y garantizar su mantenimiento y accesibilidad, al considerar que “solo así se puede asegurar que sigan cumpliendo su valor social y cultural”.

Intereses privados

Por su parte, Sebastià Matamalas, en representación de la Plataforma Camins Públics Oberts de Manacor, ha asegurado que, tras estudiar la ley de la Serra, consideran que se trata de “una normativa que parte de un sentido perverso” porque, según ha denunciado, va encaminada a “defender intereses privados”. A su juicio, la norma “de ninguna manera parece querer defender el interés público del acceso a un sitio tan emblemático para los mallorquines como es la Serra de Tramuntana”.

"De ninguna manera, la normativa parece querer defender el interés público del acceso a un sitio tan emblemático para los mallorquines como es la Serra de Tramuntana” Sebastià Matamalas — Plataforma Camins Públics Oberts

Sobre la regulación del uso de las bicicletas, Matamalas ha criticado que la normativa plantee habilitar un conjunto de itinerarios y restringir el resto. Frente a ello, ha defendido que lo adecuado sería limitar únicamente “los tramos o puntos que tengan un valor patrimonial concreto”, de manera que, una vez superados esos puntos sensibles, se pueda continuar la ruta en bicicleta. “Si hay un tramo a proteger, se baja de la bici y luego se puede seguir; de lo contrario, perdemos todo el camino”, ha señalado, al considerar que esa restricción generalizada “parece ser la voluntad de esta ley”.

Asimismo, ha denunciado que muchos ayuntamientos todavía no tienen elaborados los catálogos de caminos públicos, mientras los propietarios “cierran impunemente”. En este sentido, ha advertido de que, sin esos catálogos, la ciudadanía queda “desamparada” y ha sostenido que “si no se hacen primero los catálogos de caminos públicos, no se puede hacer la ley”.