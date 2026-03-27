El PSOE denuncia la falta de apoyo del Consell a las políticas culturales de los ayuntamientos

El PSOE ha denunciado este viernes desde Lloseta la "deficiente política cultural" del Consell de Mallorca en los municipios de la isla. En este sentido, el Ayuntamiento de Lloseta expresa su preocupación por el estado actual de la política cultural en el municipio, marcada por la "falta de apoyo efectivo del Consell de Mallorca".

Esta situación afecta de forma directa a la "capacidad de planificar, consolidar e impulsar una programación cultural estable y de calidad", señalan los socialistas, que denuncian que "ya se acumulan cerca de seis meses de retraso en el trámite de la subvención del Consell de apoyo a la actividad cultural y debe ser el Ayuntamiento de forma subsidiaria, el que asuma el coste de las contrataciones, mientras que el departamento de Cultura del Consell todavía no ha resuelto la solicitud".

"El Catálogo de Actividades Culturales del Consell de Mallorca (CACIM) nos da mucha inseguridad en Lloseta, porque estamos esperando desde octubre, y no tenemos la convocatoria; esto nos crea una inestabilidad para programar cultura, y son los llosetins quienes pagan por adelantado una programación cultural que antes ya llegaba con previsión desde el Consell, y lo ha dejado de hacer", ha dicho la alcaldesa del municipio, Paquita Campins.

El PSOE asegura que "la situación de Lloseta es extrapolable a todos los municipios de la Part Forana, en mayor o menor medida". Uno de los principales problemas es la "incertidumbre" que rodea a las ayudas del CACIM. Tradicionalmente estas subvenciones se convocaban en octubre, lo que permitía a los ayuntamientos preparar con tiempo la programación del siguiente año. Este año, sin embargo, el mes de marzo avanza "sin confirmación oficial alguna sobre la convocatoria, generando una situación de inseguridad que dificulta la planificación, pone en riesgo la continuidad de las actividades y obliga a trabajar con una gran incertidumbre presupuestaria".

A esta "falta de previsibilidad" se suma la "insuficiencia de los recursos económicos disponibles". En el caso de Lloseta, el municipio recibe una dotación anual de 7.500 euros del CACIM, "cantidad claramente insuficiente para sostener una política cultural ambiciosa".

Según el PSOE, no existen otras líneas de apoyo específicas para programación cultural ordinaria y las ayudas destinadas a equipamientos a menudo se comparten con partidas de fiestas, reduciendo aún más los recursos estrictamente destinados a cultura y limitando la capacidad de inversión en proyectos de calidad y continuidad. "Galmés y Roca están rompiendo la cohesión cultural en los pueblos de Mallorca", ha afirmado la consellera del grupo socialista, Bea Gamundí, "porque han convertido el departamento de Cultura en una repartidora de subvenciones, una gestoría de expedientes, y no son capaces de tejer un proyecto cultural que dé servicio a la difusión de la cultura que se hace en los pueblos".

Además, "la situación es aún más grave en lo que se refiere a infraestructuras culturales", subrayan los socialistas, "ya que actualmente no existe ninguna línea de ayudas ni ninguna aportación económica destinada a la mejora, mantenimiento o modernización de espacios culturales". "Esta ausencia total de apoyo", añaden, "obliga a los ayuntamientos a asumir íntegramente estos gastos con recursos propios, a menudo muy limitados".

"Para PPVox la cultura que promueven se hace únicamente en el centro de Palma", se ha quejado el conseller del grupo socialista Joan Ferrer, quien ha lamentado que esta política “deja los barrios de Palma y los pueblos de la Part Forana fuera del circuito cultural porque la política cultural de la sra. Roca solo sirve si vives en el centro de Palma”.

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El socialista ha apuntado que debido a "la pérdida de la candidatura de capitalidad cultural de Palma 2031, el proyecto de PPVox por la cultura queda totalmente decapitado, sin perspectiva; se han quedado sin su juguete".