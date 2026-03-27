Manacor inicia las obras de mejora y embellecimiento de la plaza Ramon Llull
Está previsto que los trabajos se prolonguen durante tres semanas
El Ayuntamiento de Manacor ha puesto en marcha esta semana las obras de mejora y embellecimiento de la plaza Ramon Llull, una actuación con la que pretende reforzar la seguridad, la funcionalidad y la imagen de este espacio urbano. Los trabajos, cuya duración prevista es de tres semanas, incluyen distintas intervenciones para renovar varios elementos de la plaza que presentan desperfectos. Entre las actuaciones más destacadas figura la retirada de los azulejos de las superficies verticales, que actualmente se encuentran deteriorados y con piezas desprendidas, así como la instalación de un nuevo revestimiento y la reparación de las zonas en mal estado.
Además, el proyecto contempla la mejora de la parte horizontal del murete que rodea la plaza, con el objetivo de ofrecer una superficie más uniforme y segura para los usuarios. También se revisará el pavimento de los accesos y se llevarán a cabo actuaciones de jardinería para mejorar el entorno y hacerlo más agradable.
Saneamiento
La intervención incluye asimismo trabajos de saneamiento en las paredes con aplacado de mármol, tareas de acabado y pintura, además de medidas relacionadas con la seguridad y la limpieza del espacio mientras duren las obras. Desde la Delegación de Espacio Público han señalado que las tareas se están realizando en coordinación con el Mercado municipal y han pedido comprensión a la ciudadanía por las posibles molestias que puedan ocasionarse durante la ejecución de los trabajos.
Una vez finalice la actuación, también se pondrá de nuevo en funcionamiento la fuente de la plaza. Esta infraestructura ha sido reparada recientemente a nivel técnico y contará ahora con una impermeabilización mejorada para garantizar su correcto funcionamiento.
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