Llucmajor aprueba comprar el antiguo Cinema Principal para convertirlo en pisos sociales

El pleno del Ayuntamiento de Llucmajor ha aprobado esta semana una moción presentada por el grupo municipal de MÉS per Mallorca que insta al equipo de gobierno a adquirir el antiguo cine Principal, un edificio histórico situado en el centro de la localidad, para destinarlo a la construcción de vivienda protegida en régimen de alquiler asequible.

La iniciativa planteaba que el consistorio lidere la compra del inmueble, actualmente en el mercado inmobiliario, con el fin de evitar que sea adquirido por la iniciativa privada para desarrollar una promoción de viviendas de lujo. El edificio, construido en 1938, cuenta con una superficie de 939 metros cuadrados y se ubica en pleno casco histórico.

La propuesta aprobada constaba de cuatro puntos principales. En primer lugar, se acordaba que el Ayuntamiento iniciase de forma inmediata los trámites para incorporar el edificio al patrimonio municipal. En segundo lugar, se contempla la firma de un convenio con el Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) para la promoción de viviendas protegidas de alquiler asequible, priorizando el acceso de jóvenes y familias del municipio.

El tercer punto establecía que el futuro proyecto arquitectónico deberá respetar la fachada y los elementos singulares del antiguo cine, con el objetivo de preservar la memoria histórica del inmueble. Finalmente, se fijaba que la promoción incluyese plazas de aparcamiento vinculadas a las viviendas y, en caso de que la volumetría lo permita, un espacio de uso comunitario o sociocultural para el barrio.