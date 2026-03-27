El Govern aprueba las obras de ampliación del instituto Josep Font i Trias de Esporles

El Govern ha aprobado este viernes el proyecto de ampliación del instituto Josep Font i Trias, en Esporles, con la voluntad de ampliar la capacidad del centro educativo y mejorar sus capacidades tanto en el presente como de cara al futuro.

El proyecto busca ampliar la capacidad del centro, que actualmente ofrece doce unidades de ESO, con la incorporación de cuatro de bachillerato y otra adicional correspondientes a las modalidades de Ciencia y Tecnología, Humanidades, Ciencias Sociales y General, según ha informado el Govern.

También se habilitará un aula de la Unidad Educativa Especial en Centro Ordinario (UEECO) y se reformará el núcleo de baños del profesorado situado en la planta baja.

La ampliación prevé la construcción de un porche exterior en el patio y de una nueva escalera en el extremo opuesto de la intervención para garantizar el cumplimiento de la normativa de evacuación en caso de incendio.