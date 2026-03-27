Los exgestores del oratorio de Sant Miquel de Campanet critican al obispado

La Cooperativa Social SI de Campanet, que asumió la gestión del oratorio de Sant Miquel de Campanet durante varios años, sin que el contrato fuera renovado por el obispado, ha remitido un comunicado para "puntualizar" las afirmaciones realizadas hace unos días por la diócesis de Mallorca sobre la gestión del oratorio y criticar las últimas decisiones con respecto a esta antigua iglesia.

La cooperativa se declara "orgullosa" de haber realizado, durante tres años, la apertura de la Iglesia medieval de Sant Miquel "durante 8 horas diarias los 365 días del año". "Con ello hicimos un servicio ejemplar abierto a toda la comunidad de inclusión laboral y social, sin ánimo alguno de lucro, creamos 4 puestos de trabajo para personas en situación vulnerable, cumpliendo con la voluntad del rector de la Parroquia de Campanet, Mn. Joan Parets, y del Obispado de Mallorca del obispo Salinas, que nos dieron un apoyo total al proyecto que se aprobó", afirma.

Asimismo, el colectivo "lamenta" que el obispado de Sebastià Taltavull "no haya querido saber nunca la verdad del proyecto parroquial que allí cumplimos, y sí haya dado crédito a informaciones falsas de personas de la parroquia heridas porque se sintieron desplazadas, y que nunca aceptaron el proyecto social puesto en marcha".

Además, aseguran que, tal y como explicó el obispado hace unos días, "no es cierto que la Cooperativa SI entregara las llaves de Sant Miquel un año más tarde". Explican que se entregaron al rector Joan Femenía después de haber desalojado aquel espacio pero "las rechazó porque nos dijo, durante unos meses, que confiáramos porque él iba a conseguir renovar el convenio". "Al comprobar que todo era mentira, entregamos el manojo de llaves en el llavero copia del pectoral del obispo Taltavull que él mismo nos había regalado", añaden.

Además, señalan que en la Casa dels Donats "dejamos regaladas para la parroquia las dos vidrieras (batiports) que nos hizo desinteresadamente a la cooperativa el ebanista Rafael Payeras, de Santa Margalida". También aseguran que "todas las actividades religiosas y culturales que se hicieron en Sant Miquel se hicieron con la aprobación del rector de la parroquia, que nos dijo varias veces que hacíamos muy buen trabajo".

La cooperativa asegura que "nunca obtuvo beneficios económicos por las actividades realizadas allí, y el Obispado lo sabe, porque entregamos al ecónomo episcopal la contabilidad de nuestra gestión, que no revelaba ningún lucro, y que, como todo lo demás, no mereció ninguna atención".

En cuanto al donativo por bodas, que era entonces de 300 euros en toda la Diócesis de Mallorca, "el rector Joan Parets acordó con la cooperativa que el 50% seria para la parroquia, y el otro 50% para la cooperativa". "En los tres años de gestión y pandemia, se celebraron allí no más de 7 u 8 bodas".

"El Obispado de Mallorca y el Ajuntament de Campanet saben perfectamente que nuestra gestión fue un buen servicio a toda la comunidad y que la cooperativa promovió , de acuerdo siempre con la parroquia, actividades religiosas, culturales y sociales, con cuya gestión el proyecto obtuvo el Premio ARCA 2019", añade la cooperativa.

Por otra parte, el colectivo "celebra" que, "por fin", el Obispado y el rector, antes de jubilarse, "hayan despertado del letargo, gracias a la campaña de recogida defirmas para volver a abrir Sant Miquel que ha promovido nuestra entidad, y que ha conseguido cerca de 1.400 apoyos".

No obstante, ·"lamenta" que "ni el obispo actual, ni el vicario episcopal de Patrimonio, ni el ecónomo episcopal, ni el rector de Campanet no hayan querido nunca verificar con nosotros las informaciones falsas que les llegaron sobre el servicio a la comunidad que allí hicimos y que pueden certificar centenares de personas. Nunca jamás nos dieron una razón por la cual no nos prorrogaron el convenio. Lo único que nos dijo el ecónomo episcopal en la Casa dels Donats, cuando nos comunicó la decisión de cerrar, fue que reconocían el buen trabajo realizado, pero en 15 días tenéis que desalojar, porque sabemos de buena tinta que el Ajuntament de Campanet (PSIB-PP) no os dará nunca la licencia de actividad que os exige completar”.

Asimismo, la cooperativa califica de "solución de motivación dudosa y futuro incierto" que propongan ahora crear otra entidad sin ánimo de lucro, para dar vida a la iglesia de Sant Miquel, prácticamente cerrada desde hace 5 años.

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"Deseamos que la futura Obrería que proponen pueda contratar a varias personas en paro y en situación vulnerable, como hicimos nosotros, para abrir de nuevo este lugar histórico como se merece. Y, si en algún momento necesita de nuestra colaboración, estaremos a su disposición sin ánimo de lucro", concluye.