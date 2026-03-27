Damm cogió ventaja en el rechazo

Es la escenificación de la decepción y la impotencia, también del fracaso, con un guiño de solidaridad interesada hacia el ganadero abandonado. No hay que conceder más trascendencia ni capacidad de eco a la pataleta del ayuntamiento de Campos en forma de declaración de persona non grata al Grupo Damm. La multinacional no se impresionará por ello, no modificará su estrategia comercial y hasta es posible que su consejo de administración se conceda una sonrisa compasiva. Hace tiempo que Damm dio portazo a Mallorca lo cual, de facto, es una declaración de isla non grata en toda regla, con el importante añadido de que la que implica a la gestión de Agama es efectiva y destructiva y el boicot decretado en Campos solo testimonial a toro pasado.

La desorientación y falta de ubicación es tal que hasta la alcaldesa del municipio más engañado, Francisca Porquer, se recoloca como nutricionista en busca de dieta política. «No lo prohibimos, pero animamos a la gente a dejar de consumir productos del Grupo Damm». Plántese ante las estanterías del súper y empezará a entender algunas cosas.

Fernando Fernández, director general de Agricultura de antes y ahora, explicaba anteayer en estas mismas páginas cómo Agama ha perecido por una falta de base productiva que le bloqueaba la viabilidad y una promoción incompatible con la carencia de suministro. Ha tenido etapas siendo la mejor pagadora de leche, pero también políticas empresariales, sobre todo tras los cambios de accionado en Cacaolat, que han declinado del crecimiento a una reducción progresiva de la producción. Agama ha incumplido plazos y acuerdos. Se ha llevado sanciones del Govern y los ganaderos alguna reprimenda por aceptar reducción de precios antes de hora. Era el pánico a una pérdida que ha acabado produciéndose.

La Administración no puede hacerlo todo ni asumir riesgos empresariales venía a decir el mismo Fernández. Quizás este ha sido también uno de los errores, confiar demasiado en ella. Ahora, al sector lácteo no le queda más alternativa que asumir nuevos retos de supervivencia y enfrentarse a ello scon más dificultades que nunca.