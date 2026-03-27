Calvià recibe seis millones del Govern para demoler 11 locales al lado de Punta Ballena y hacer un aparcamiento

El Ayuntamiento de Calvià recibirá seis millones de euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) para demoler 11 antiguos locales comerciales situados en la calle San Miguel de Liria de Magaluf, al lado de Punta Ballena, y, en su lugar, habilitará más de un centenar de plazas de aparcamiento público.

El proyecto municipal prevé que haya 122 plazas para turismos y otras 73 reservadas para bicicletas eléctricas en una parcela de 2.622 metros cuadrados, según informó este viernes el Ayuntamiento, que señaló además que, junto al estacionamiento, habrá un "espacio libre público" con zonas de sombra y se instalarán placas fotovoltaicas.

"Se trata de una edificación que antiguamente integraba servicios de restauración y ocio, y que desde hace años presenta una situación de desuso, obsolescencia y degradación física a la que se va a hacer frente con esta iniciativa", explicó el Consistorio respecto a la actuación prevista en el centro de Magaluf, que ya adelantó este diario.

Tres ejes

Según explicaron desde el gobierno municipal presidido por el alcalde Juan Antonio Amengual (PP), la actuación se divide en tres ejes. En primer lugar, detalló que se formalizará la adquisición de estas construcciones. La administración municipal ya cuenta con un protocolo para su adquisición, firmado con la propiedad.

Locales de Magaluf que serán derribados / DM

En una segunda fase, se derribarán los locales y se descontaminará todo el espacio urbano resultante. Una vez realizadas estas actuaciones, el Consistorio habilitará las nuevas plazas de aparcamiento. que facilitarán el acceso a la playa de Magaluf a los bañistas que se desplacen con sus vehículos.

También habrá un espacio libre público "en base a criterios de sostenibilidad", según expuso el Ayuntamiento, que informó de que se colocará una zona de sombra a partir de una instalación de placas fotovoltaicas y de la plantación de vegetación autóctona.

Esta acción permitirá a nuestro Ayuntamiento seguir trabajando en un esponjamiento de las zonas más saturadas, y en la creación de espacios más amables y abiertos a la ciudadanía Juan Antonio Amengual — Alcalde de Calvià

"Esta acción permitirá a nuestro Ayuntamiento seguir trabajando en un esponjamiento de las zonas más saturadas, y en la creación de espacios más amables y abiertos a la ciudadanía", declaró el alcalde Amengual, quien remarcó que, al apostar por la movilidad sostenible, "Calvià se situará a la vanguardia en este terreno".

Otras dos demoliciones

Éste será el tercer derribo de construcciones obsoletas que Calvià acomete en la actual legislatura. A finales del año pasado, el Ayuntamiento ejecutó las demoliciones del hotel Teix, situado en el centro de Magaluf, y del hostal Colón, en Peguera.