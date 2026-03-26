Selva permitirá visitar el sábado la escuela de Es Putxet a petición de la oposición

Este sábado 28 de marzo los vecinos y vecinas de Selva podrán visitar el interior del centro escolar Es Putxet, cerrado a la actividad lectiva desde hace dos años por motivos de seguridad a raíz de supuestas deficiencias esructurales, una decisión que ha generado una gran controversia en la localidad del Raiguer, ya que una parte de la comunidad educativa reivindica la reapertura del colegio histórico tras una reforma integral como una opción más adecuada que la construcción de un nuevo centro educativo que han decidido tanto el Ayuntamiento como el Govern.

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Selva ha accedido a organizar una visita pública a Es Putxet después de que a finales de enero la corporación aprobase por unanimidad una moción presentada por el grupo Arrelam, que integra a Més y PSOE, en la que se instaba a “garantizar el acceso a la ciudadanía” al antiguo colegio para comprobar su estado de conservación mediante una “visita presencial regulada y supervisada”.

Arrelam ha expresado estos días su satisfacción por la apertura al público del centro educativo por un día y recuerda que el grupo presentó la moción que ha hecho posible la convocatoria del sábado. La formación invita a todas las personas interesadas a “conocer de primera mano el estado del edificio”.

El Ayuntamiento de Selva ha informado a través de las redes sociales de la necesidad de inscribirse previamente, antes de este jueves a las 15 horas, para participar en la visita pública al bien catalogado. La institución municipal insta a la población a “cumplir las medidas de seguridad previamente establecidas por los técnicos”, ya que se trata de un “edificio cerrado por patologías”. Asimismo, recuerda la obligación de cumplir la normativa de prevención y responsabilidad patrimonial y avisa que algunas zonas del colegio podrían no ser visitables si los técnicos así lo señalan por motivos de seguridad. Los presentes deberán “someterse a la delimitación y control de accesos, que estarán plenamente definidos y acotados”, explica el Consistorio, que establecerá un control de aforo.

Después de varias negativas, el alcalde de Selva, Joan Rotger (PP), deberá abrir las puertas del colegio a políticos y ciudadanos interesados, una convotoria que se produce con retraso con respecto al plazo establecido en la moción que se aprobó en el pleno de enero, que fijaba un máximo de un mes a contar desde la fecha del pleno (27 de enero) para organizar la visita.

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Además, la moción comprometía también a los servicios técnicos municipales a elaborar un “informe técnico actualizado” sobre el estado de conservación del edificio, así como “ejecutar las medidas técnicas indicadas en los informes municipales, incluida la instalación de fisurómetros”. La propuesta aprobada por el pleno incluye un último punto que afirma que “en caso de no poder llevarse a cabo la visita en el plazo establecido, se emitirá un informe técnico motivado que deberá hacerse público”.