La primera gran finca municipal en la costa de Calvià toma forma en Torrenova tras una expropiación de 11 millones

La gran finca municipal costera de Torrenova, entre Palmanova y Magaluf (Calvià), se abrirá al público entre finales de 2026 y principios de 2027, una vez acaben los trabajos de adecuación, que incluyen miradores con vistas panorámicas a la costa, la reforma de las dos casas que diseñó el famoso arquitecto Josep Ferragut, la instalación de paneles interactivos y la puesta a punto de una torre de defensa que data del siglo diecisiete, entre otras actuaciones.

Ésta es la previsión que maneja el Ayuntamiento de Calvià, presidido por el alcalde Juan Antonio Amengual (PP), para culminar una larga historia judicial-administrativa de esta franja costera de 18.000 metros cuadrados, que la administración municipal se vio obligada a expropiar en la pasada legislatura por más de 11 millones de euros tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).

Una de las casas que diseñó Josep Ferragut para los anteriores propietarios / DM

Si se cumplen estas previsiones municipales, la apertura se haría entre finales de este año y principios del que viene, de forma que el público podría recorrer esta finca, que es uno de los pocos pulmones verdes que quedan en el litoral calvianer y que estuvo a punto de albergar una promoción residencial de 70 viviendas en la década de los noventa del siglo pasado, un plan que tumbó el Ayuntamiento de aquel entonces.

En esta primera fase, según han informado fuentes municipales, no se podría acceder por el momento a la torre de defensa, que data del año 1616. Una construcción que fue escenario de algún que otro escarceo bélico. Según la obra de investigación ‘Viatge històric per Calvià’, del historiador Xavier Terrasa, existen registros de que se utilizó para disparar dos cañonazos contra un barco inglés y otro genovés a principios del siglo dieciocho.

Acceso a la costa desde la finca municipal de Torrenova / DM

En el futuro diseño del espacio, desempeñarán también un papel importante los miradores, que permitirán disfrutar de unas vistas privilegiadas. No sólo eso. La zona se configura como un excelente observatorio de aves, lo que se aprovechará como futuro uso de la finca, junto con la colocación de paneles explicativos acerca de los sistemas hídricos y constructivos empleados en este terreno litoral.

Plan general de 2000

La municipalización de este espacio tiene su origen en el plan general urbanístico que el Ayuntamiento de Calvià aprobó en el año 2000, donde ya se incluía la incorporación de estos terrenos al patrimonio municipal como espacio libre público. Sin embargo, la operación no se materializó hasta años después debido a las discrepancias económicas entre las partes.

En 2007, la propiedad (la familia Perelló Garí-Perelló Comas) instó al Consistorio a iniciar el expediente de expropiación, cifrando el valor de la operación en unos 70 millones de euros. Frente a esta cantidad, el Ayuntamiento propuso un justiprecio de 3,8 millones de euros. Ante la falta de acuerdo, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa fijó un justiprecio de casi 11 millones de euros, una cifra que finalmente fue ratificada por el TSJB tras los recursos presentados por ambas partes.

En su sentencia, los magistrados se mostraron contundentes respecto a la demora administrativa. “Si tenemos en cuenta que la expropiación [procede] del plan general de Calvià de 2000 y, visto el desarrollo fáctico, hace estremecer que las trabas administrativas de todo tipo, un requerimiento detrás de otro a lo largo de los años sin respuesta, le sean favorables a la administración. Eso no es posible ni deseable”, concluyó el fallo, como ya informó este diario.

Conservación del patrimonio

El Ayuntamiento de Calvià trabaja actualmente en cómo presentar esta finca al gran público, para lo cual ha esbozado ya algunas ideas que pasan por combinar la conservación del patrimonio, el respeto medioambiental y la divulgación histórica. Junto a la torre de defensa, la administración municipal trabaja en la puesta a punto de las dos casas que diseñó Ferragut para los anteriores propietarios de la finca.

La intención municipal es que el proyecto de divulgación que se ponga en marcha refleje la tipología constructiva que se empleó en estas casas en el contexto de la larga trayectoria profesional del arquitecto.