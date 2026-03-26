El pleno de Calvià recuerda a Malén Ortiz en el Día de las personas desaparecidas sin causa aparente

Los diferentes grupos municipales del pleno de Calvià acordaron este jueves una declaración institucional con motivo del Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, en la que se recordó el caso de Malén Zoe Ortiz, quien desapareció en el municipio en diciembre de 2013.

Durante la sesión plenaria, intervino la madre de la joven, Natalia Rodríguez, quien defendió la necesidad de mejorar el amparo legal para las víctimas y sus allegados. "En este día, consideramos necesario seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias", dijo Rodríguez.

Resulta imprescindible continuar trabajando para dotar a nuestro país de un marco jurídico claro y específico, a fin de que se lleve a término la investigación de las desapariciones en tanto que mandato legal imperativo Natalia Rodríguez — Madre de Malén Ortiz

"Resulta imprescindible continuar trabajando para dotar a nuestro país de un marco jurídico claro y específico —Estatuto de la Persona Desaparecida, Fiscalía especializada— a fin de que se lleve a término la investigación de las desapariciones en tanto que mandato legal imperativo", argumentó.

Malén Ortiz desapareció en la isla de Mallorca, el 2 de diciembre de 2013. Tenia 15 años. / DM

En esa declaración institucional leída durante el pleno, se destacó que "ninguna sociedad puede permanecer insensible ante este drama", reafirmando la voluntad de las entidades locales de actuar "como referencia cercana y permanente para quienes buscan respuestas". El texto acordado por los diferentes grupos, además, subrayó la necesidad de una coordinación eficaz entre las administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Alcalde de Calvià

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, intervino para dirigirse a la madre de Malén y expresar el apoyo de la corporación municipal. «No puedo imaginar mayor dolor que el de perder a un ser querido y vivir en la incertidumbre de saber qué ha sido de él», dijo. «La empatía que nos hace humanos se queda corta ante un drama tan grande. Lo he pensado muchas veces y soy incapaz de ponerme en los zapatos de las familias y amigos de los desaparecidos», agregó.

Según datos del Centro Nacional de Desaparecidos, citados por el Ayuntamiento, en la actualidad hay casi 7.000 casos abiertos de personas desaparecidas sin causa aparente, de los cuales más de 900 corresponden a desapariciones anteriores al año 2010.