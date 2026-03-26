El operativo de seguridad del Firó de Sóller movilizará a 160 agentes de distintos cuerpos

La junta local de seguridad de Sóller ha dado el visto bueno al plan de seguridad que se desplegará en el municipio el próximo 11 de mayo con motivo del Firó, que movilizará un total de 160 agentes de distintos cuerpos policiales. Este año se sumarán efectivos de Costitx, Campos y Selva después de que sus respectivos ayuntamientos hayan firmado acuerdos de colaboración policial mutua con Sóller.

De acuerdo con la previsión, durante las batallas del Firó se desplegarán 35 agentes de la Guardia Civil, 36 miembros de seguridad privada, 25 agentes de la Policía de Sóller y 30 efectivos de Protección Civil, además de 6 policías de Campos, 3 de Selva, otros 3 de Bunyola, 7 de Pollença, 10 de Inca, dos de Deià y uno de Fornalutx. Además, se sumarán dotaciones de Bomberos de Mallorca y diversas ambulancias contratadas por el ayuntamiento.

El concejal de Gobernación de Sóller, Carlos Darder, explicó que en la reunión de esta semana se hizo balance del último Firó y se planificó el que se celebrará en mayo. Del que se celebró el año pasado, Darder recordó que “fue una fiesta muy tranquila y segura, ya que no se produjo ninguna incidencia de gravedad”. Por eso, el dispositivo de seguridad para este año será prácticamente idéntico al de 2025, pero con la incorporación de agentes de los tres municipios con los que Sóller ha conveniado colaboración mutua.

Sala amable

En esta reunión también se analizó la reforma que está en marcha de las oficinas de la Guardia Civil en Sóller, que permitirá la creación de la primera "sala amable" que el Instituto Armado dispondrá en la Part Forana de Mallorca. Este espacio servirá para la atención personalizada de víctimas de la violencia machista en sus distintas formas.

Los nuevos espacios, que se habilitan en un edificio cedido por el ayuntamiento, se financian con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La ampliación permitirá a la Guardia Civil disponer de más espacio para oficinas y para sus agentes.

La junta estuvo presidida por el delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez, quien estuvo acompañado por altos mandos de la comandancia de la Guardia Civil